Panică printre şoferi. O boală banală a fost declarată incompatibilă cu şofatul. Mii de constănţeni suferă de ea

1

Apnee???

Deci va creste pe viitor si bugetul medicilor. Ce nu face omul sa ramana cu permisul in buzunar. Inseamna ca o sa scada numarul de tiruri, de camioane, de autobuze etc. si va creste numarul somerilor. Dar mecanicilor de locomotive, sau celor de la metrou sau tramvaie, intra in aceeasi oala cu soferii? Parerea mea este ca statul sa gaseasca solutii in colaborare cu ministerul sanatatii sa combata aceasta boala.