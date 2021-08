Panică pe litoral: baloanele cu droguri, o nouă modă la petrecerile de pe plajă

„Astfel, la petrecerile organizate de regulă pe plajă, adolescenții și tinerii inhalează protoxid de azot (N2O) din baloanele umflate cu ajutorul unui dispozitiv (sifon) ce are încorporat un cartuș care degajă în interiorul balonului substanța mai sus menționată. Protoxidul de azot (N2O) – gazul ilariant, cunoscut și sub denumirea de „funny gas”, este un sedativ incolor și inodor și este folosit în domeniul medical, sub supraveghere medicală, în combinație cu alte substanțe, în special ca anestezic, dar și în domeniul alimentar, la prepararea cremelor de tip frișcă (inhalarea acestei substanțe fiind strict interzisă)”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale Antidrog.



Gazul ilariant are urmări grave asupra sănătății: de la greață, la pierderi de memorie





Pericolul survine din faptul că, inhalat dintr-un balon sau combinat și cu alcoolul, „funny gas”-ul poate avea efecte nocive. „Ca și efecte negative menționăm încetinirea timpului de reacție a corpului uman, transpirația excesivă, greață, vărsături, amețeală, oboseală, halucinații, distorsiuni de sunet și pierderi de memorie. Efectele se amplifică ca urmare a creşterii cantităţii de gaz inhalat sau a inhalării gazului prea rapid și în combinație cu alcoolul. În cazul în care, după inhalare, semnele și simptomele sunt cele ale unei reacții alergice (febră, frisoane, urticarie, respirație dificilă), este recomandabilă solicitarea de urgență a ajutorului medical”, au mai subliniat specialiștii antidrog.





Capsulele cu protoxid de azot nu sunt ilegale, dar au ajuns să fie folosite într-un astfel de scop. Achiziționate de pe internet la prețuri între 50 și 60 de lei un set de 24 de cartușe, ajung să fie obiect de bișniță pe litoral, unde sunt comercializate la un preț umflat, printre petrecăreți. „Noi facem livrarea, chiar și în afara Bucureștiului, prin firmă de curierat sau prin șofer Uber sau Bolt, în funcție de disponibilitate. Cartușele sunt realizate din oțel reciclabil, de culoare argintie, ne-reîncărcabile, fiecare rezervă/cartuș/patron având conținut de aproximativ 8 gr. N2O”, se arată într-un anunț pe OLX, prin care sunt comercializate aceste produse.



Recomandări pentru părinți





Agenția Națională Antidrog atrage atenția asupra pericolului consumului de substanțe interzise și transmite o serie de sfaturi. Pe de o parte, adolescenților li se recomandă „să îşi aleagă cu grijă grupul de prieteni şi să îl schimbe în cazul în care aceştia exercită o presiune negativă asupra lor; să îşi petreacă timpul liber prin activităţi sănătoase şi adecvate vârstei; să evite persoanele care oferă, chiar şi gratuit, substanţe necunoscute, spunând că sunt legale şi nu produc efecte negative asupra organismului; să refuze invitaţiile făcute de diferitele persoane de a le urma în locuri retrase pentru a le oferi «ceva»”. De asemenea, părinților li se recomandă „să îşi asculte copiii - ascultarea reprezintă primul pas pentru a îi creşte sănătos şi în siguranţă; chiar și în situații foarte dificile, o legătură emoțională puternică între părinte şi copil reduce riscurile la care acesta este expus; să aloce, zilnic, timp şi atenţie copilului; să stabilească reguli clare de comportament și consecințe rezonabile pentru încălcarea lor”.







Campanie pentru instruirea barmanilor și ospătarilor





O altă măsură preventivă luată de specialiștii antidrog este derularea unui campanii de instruire a personalului din cluburi și terase cu privire la repercusiunile legale, dar și la măsurile pe care le pot lua, pentru a contribui la oprirea consumului de droguri. „Joi, 5 august, am demarat campania antidrog Safe parties în sudul litoralului, prin care informațiile antidrog sunt aduse în atenția barmanilor, ospătarilor, agenților de securitate și patronilor. Este o campanie desfășurată alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, în cadrul căreia le prezentăm informațiile juridice, dar și cele medicale, privind intervenția rapidă, în caz de supradoză”, a declarat pentru „Cuget Liber” comisarul șef Cristian Marius Oprișan, șeful Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța.





După mai bine de un an de restricții, impuse de contextul pandemic, litoralul este luat cu asalt de turiști, dornici de distracție și senzații tari. Precum în fiecare vară, sudul litoralului este scena unor adevărate petreceri pe plajă, „îmbibate” în alcool, muzică la maximum și droguri. Sau mai bine zis, orice substanță care poate fi transformată în substanță psihoactivă, pentru augmentarea senzației de euforie. Specialiștii antidrog trag un semnal de alarmă asupra faptului că, în ultima perioadă, în special în Vama Veche, sunt folosite intens la petreceri capsulele cu protoxid de azot. Sau, altfel spus, cu gaz ilariant, care este utilizat de regulă de cofetari la prepararea cremelor și friștii.