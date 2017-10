Panică în Năvodari. Un tânăr gay infectat cu HIV ar fi îmbolnăvit mai mulţi elevi din localitate

Panică în Năvodari. Un tânăr gay infectat cu HIV ar fi îmbolnăvit mai mulți elevi din localitate

Miercuri, 19 Noiembrie 2014

Potrivit cancan.ro, tânărul are 30 de ani și spune că este homosexual și vrea astfel să tragă un semnal de alarmă pentru ca alte persoane să nu se mai îmbolnăvească în afară de cele care s-au infectat deja până în acest moment. „Eu sunt din Năvodari și ca orientare sexuală sunt gay. Am fost să donez sânge și acolo mi-au făcut analizele obligatorii. Am fost șocat să aflu că am virusul HIV. Se întâmpla pe 3 octombrie. Am repetat testul la Institutul de Hematologie din București, și la Matei Balș, și toate au ieșit pozitive pentru virusul HIV și sifilis. Acum sunt în evidența medicilor și voi începe tratamentul” a declarat tânărul pentru cancan.ro.Tânărul este convins că l-a infectat, înainte să afle că este purtător, pe partenerul său sexual, un elev de 18 ani, de la un liceu din Năvodari.„Asta vreau să se știe, că nu am făcut-o deliberat. Nu am știut că am HIV când eram împreună cu băiatul ăsta. Am avut o relație de 4 luni cu el și am încheiat-o în luna martie. Când am aflat, acum câteva zile i-am spus și lui, și mamei sale, și am descoperit că are aceleași simptome ca mine. Băiatul ăsta e bisexual, și am aflat de la el că a făcut sex fără prezervativ cu multe fete din liceu... cred că peste zece”, a declarat tânărul pentru cancan.ro.Reprezentanții DSP Constanța susțin că au aflat ieri din presă de acest caz însă, cum testarea HIV este strict voluntară, nu poate demara nicio anchetă, cel puțin până nu există o solicitare scrisă a poliției sau a uneia dintre persoanele infestate. Mai mult decât atât, aceștia spun că astăzi vor publica pe site-ul instituției mai multe informații în ceea ce privește virusul HIV, cum se transmite, cât de importantă e testarea și cum trebuie să procedeze persoanele care au anumite suspiciuni.