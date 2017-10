"Pânda" cu radarul ar putea deveni istorie. "Propun legi pentru a-şi acoperi ilegalităţile!"

"Pânda" cu radarul ar putea deveni istorie. "Propun legi pentru a-și acoperi ilegalitățile!"

În viziunea politicienilor, polițiștii ar trebui să stea pe marginea drumului, astfel încât șoferii să îi poată vedea cu ușurință și, totodată, să folosească doar mașini inscripționate. De cealaltă parte, polițiștii sunt de părere că o astfel de măsură nu ar spori siguranța și că altele sunt scopurile politicienilor.Proiectul de modificare și completare a articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice are în vedere și noile radare mobile, de tip pistol cu laser, care le-au dat bătăi de cap câtorva participanți la trafic.„Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate măsurării vitezei, se utilizează la o distanță maximă de zece metri de autovehiculele care prezintă înscrisurile și însemnele distinctive ale poliției rutiere”, se arată în proiect.Mai exact, polițistul nu va mai avea voie să ascundă autospeciala și să folosească pistolul-radar „pe furiș”.Procesul verbal de constatare ar urma să fie nul dacă polițiștii nu sunt în uniformă și nu folosesc mașini inscripționate, mai prevede proiectul care, pentru a se aplica, are nevoie de votul Parlamentului, de promulgare și de publicarea în Monitorul Oficial.La rândul lor, polițiștii constănțeni nu văd cu ochi buni un asemenea proiect.„Observăm că politicienii noștri își fac legile în așa fel încât să-și acopere ilegalitățile. Dacă mergi cu viteza legală, nu văd unde ar fi problema dacă radarul este în pom sau este în mașină. Cred că prima dată toată lumea are obligația de a respecta legea. Poliția face destulă prevenire, să nu-și facă griji în privința asta. Nu știu cum ar crește gradul de disciplină în trafic dacă se renunță la radarele montate pe mașinile neinscripționate. Probabil că vor să ne mutăm cu toții din România și să rămână doar ei, poate îi deranjăm prea tare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Europol Constanța.Raționamentul care stă în spatele acestui proiect de modificare a OUG 195/2002 urmărește schimbarea percepției șoferilor asupra polițiștilor, întrucât, în prezent, oamenii legii sunt văzuți ca niște vânători și nu ca niște apărători ai legii. Inițiatorii spun în expunerea de motive că, în prezent, în condițiile date, șoferii nu sunt încurajați să se comporte legal și adecvat.„Așa cum se întâmplă în multe țări europene, polițiștii stau în parcări laterale, alveole, cu atenționare. Principalul rol al Poliției Rutiere este cel de prevenție, iar prevenția a devenit facultativă”, a precizat deputatul liberal Florin Roman.