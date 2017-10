„Până va veni Poliţia, oamenii vor fi omorâţi în case!“

Primarii sunt speriați de desființarea posturilor de Poliție

„Până va veni Poliția, oamenii vor fi omorâți în case!“

Primarii din județul Constanța nu văd cu ochi buni desființarea posturilor de Poliție din localitățile lor și înființarea secțiilor rurale. Ei spun că, dacă până în prezent, cei câțiva polițiști din fiecare localitate erau depășiți de situație sau abia țineau în frâu infracționalitatea, de acum înainte totul va scăpa, de-a binelea, de sub control. Ideea șefilor din Poliția Română, privind reorganizarea Poliției Rurale, prin care posturile de poliție din localitățile mici din județ vor fi desființate, urmând a lua ființă secții de poliție mamut, care vor răspunde de mai multe localități, îi nemulțumește pe mare majoritate a primarilor din județ.De luna viitoare, în județul Constanța, vor exista nouă secții rurale de Poliție. Cu siguranță, mare parte dintre locuitorii satelor ori comunelor nu știu că, atunci când vor cere ajutorul Poliției, aceasta va trebui să vină de la zeci de kilometri distanță. Teoretic, echipajele de poliție ar trebui să patruleze între localitățile arondate fiecărei secții 24 de ore din 24. Practic, dată fiind criza de personal din Poliție și rațiile de benzină (până acum polițiștii de la posturile de poliție trebuiau să se încadreze în 115 litri pe lună) prea puțină lume crede că polițiștii vor fi mai eficienți. Harta Secțiilor rurale din județIată cum va arăta însă harta secțiilor de poliție rurale din județ: de Secția Horia vor aparține localitățile Hârșova, Horia, Crucea, Ciobanu, Ghindărești, Topalu, Gârliciu, Saraiu, Pantelimon și Vulturu; de Secția Cernavodă - Rasova, Seimeni, Siliștea, Mircea Vodă, Saligny, Aliman; de Secția Medgidia - Cobadin, Peștera, Ciocârlia, Castelu, Poarta Albă, Cuza Vodă, Tortomanu; de Secția Băneasa - Ostrov, Lipnița, Oltina, Dobromir, Ion Corvin, Adamclisi, Deleni; de Secția Chirnogeni - Chirnogeni, Amzacea, Cerchezu, Comana, Bărăganu, Dumbrăveni, Mereni, Independența și Topraisar; de Secția Mangalia - Albești, Limanu, Pecineaga, 23 August, Tuzla; de Secția Constanța - Cumpăna, Agigea, Valu lui Traian; de Secția Mihail Kogălniceanu - Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Târgușor, Lumina; de Secția Cogealac - Cogealac, Fântânele, Grădina, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Corbu.Polițiștii care vor răspunde de aceste zone vor lucra în trei schimburi, a câte opt ore, spun reprezentanții Poliției. De asemenea, la posturile de poliție nu va mai rămâne decât un polițist, care nu va face muncă de teren, ci va prelua doar sesizările cetățenilor. Primarii din județ, „contra“ Poliției RuraleDacă mai marii Poliției Române văd cu ochi buni acest proiect, nu același lucru se poate spune și de majoritatea primarilor din județul Constanța.Primarul localității Tuzla, de exemplu, Constantin Micu, ne-a declarat: „Nu este bine! Tuzla este localitate de litoral, am nevoie în permanență de ordine publică. Dacă până acum aveam doi polițiști și mii de dosare nelucrate, de acum încolo totul va fi și mai rău! Dar asta e! Sunt directive de la centru, dacă ei au hotărât, noi nu avem ce face! Tuzla este o localitate cu 7.000 de locuitori și aveam doi polițiști, în condițiile în care altele cu 1.000 - 2.000 de locuitori aveau câte patru sau cinci polițiști. Rămâne de văzut ce se va întâmpla…”.Gheorghe Manta, primarul localității Chirnogeni, unde va exista una dintre secțiile rurale, ne-a spus: „Din punctul nostru de vedere schimbările nu vor fi majore. În ceea ce privește celelalte localități, cred că vor fi nemulțumiri… Cred că cetățenii vor fi păgubiți de înființarea acestor posturi rurale de Poliție… Nu știu câtă benzină vor putea consuma, până acum aveau câte 115 litri de benzină pe lună… Nu știu ce să zic nici despre rapiditatea cu care vor acționa. Cu alte cuvinte, nu văd cu ochi buni această schimbare. Polițiștii din localitate cunoșteau oamenii și problemele pe care le făceau unii dintre ei, mai certați cu legea… Rămâne de văzut ce va fi!”.Primarul de la Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, este de părere că, dacă până acum, cei trei polițiști care existau în localitate nu făceau față iar „hoții își făceau de cap”, „de acum înainte, infractorii vor intra peste oameni în casă, și vor fi vânați cei care sunt în vârstă și nu se pot apăra. Cum e posibil să nu ai Poliție în localitate? Până vine Poliția de la Cogealac oamenii vor fi omorâți în case! Cred că 90% dintre primari sunt nemulțumiți de aceste schimbări”.Singurul primar care a încercat să dea o șansă Poliției Rurale a fost cel de la Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan. „Eu zic că n-ar strica să se facă o reorganizare a Poliției, pentru că ea, acum, nu mai are putere. Dacă vor fi brigăzi mobile, poate că vor reacționa mai bine… Nu știu ce să zic… Încercarea moarte n-are! Se spune că în județele în care s-a încercat acest proiect s-au văzut rezultate bune…”, ne-a spus primarul.