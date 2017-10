„Până şi avocaţii se cutremurau. Mă rugau doar să nu le dau închisoare pe viaţă“

Mărturisirile unui judecător:

„Până și avocații se cutremurau. Mă rugau doar să nu le dau închisoare pe viață“

Ştire online publicată Vineri, 08 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lucian Lică este judecător de 16 ani. Și-a început cariera la Judecătoria Măcin, unde a stat șapte ani. Din 2004, a venit la Tribunalul Constanța, unde recunoaște că se vede în continuare pentru mulți ani. Deși i-au trecut aproximativ 50.000 de persoane „prin mână”, magistratul consideră că încă mai are lucruri de învățat.„Cred în ideea de dreptate, de demnitate, de justiție, de onoare. Nu am vrut să fiu judecător ca să fac toate aceste lucruri, ci ca să învăț să le fac. Realizez, după 16 ani în domeniu, că încă mai am de învățat”, afirmă Lucian Lică.Magistratul recunoaște faptul că profesia de judecător este una dificilă. Practic, judecătorii sunt cei care stabilesc destinul infractorului, al inculpatului.„Întotdeauna este puțin împovărător, pentru că, practic, judeci faptele oamenilor și le decizi destinele. Sunt situații în care te gândești mult până dai o soluție. Unde lucrurile sunt clare și sunt vinovați, chestiunea este simplă, însă și acolo te gândești la cuantumul pedepsei, la modalitatea de executare, depinde de infracțiune, de vârstă, de antecedență, de gravitatea faptei. La noi se numește individualizarea pedepsei, iar acolo intră atât factorii care țin de natură obiectivă, cât și factorii umani, cum ar fi caracteristicile inculpatului. Unii sunt minori și te gândești că o pedeapsă foarte mare le strică viețile…”, mărturisește magistratul.La Secția Penală a Tribunalului Constanța ajung, zilnic, cele mai grave și dure dosare, de la infracțiuni de corupție, dare de mită, trafic de droguri, de minori, până la omor deosebit de grav sau omor în serie. De multe ori, în cazurile grave, avocații apărării ajung doar să spere că magistratul nu va da pedeapsa maximă, adică închisoarea pe viață.„Există dosare și dosare. Unele fapte sunt la limita dintre infracțiune și contravenție, în timp ce altele sunt la limita dintre uman și animal. Am avut cazuri în care până și avocații apărării se cutremurau de declarațiile inculpatului, singura mențiune fiind să nu le dau pedeapsa cu închisoarea pe viață”, spune judecătorul.Judecătorul Lucian Lică admite faptul că unele dosare îl afectează din punct de vedere emoțional, însă secretul este să te detașezi complet și doar…să fii obiectiv.„Sunt unele cazuri care mă afectează și pe mine din punct de vedere emoțional, până la urmă suntem oameni cu toții. În atâția ani am înțeles că nu ai voie să faci meseria aceasta cu patimă, ci cât mai echilibrat. Trebuie să te raportezi mereu doar la ce ai în dosar și să înveți să te detașezi de toate celelalte lucruri. Mai contează foarte mult și experiența în profesie, pentru că văzând foarte multe tipologii infracționale, începi să îți cam dai seama când te mint, când spun adevărul. Noi avem și un mic handicap, dacă îi putem spune așa, pentru că ancheta este anchetă, iar când ajung în fața noastră, toți se simt confortabil. Mulți își schimbă declarațiile, alții nu mai vor să declare sau nu mai recunosc. Atunci trebuie să luăm cercetarea judecătorească de la zero. Însă întotdeauna este bine să ai o dilemă, în orice dosar, nu să mergi cu ochii închiși. Personal, mi se pare păcatul mult mai mare să bagi un nevinovat în închisoare decât să lași un om vinovat în libertate, dar pentru care nu ai probe de condamnare”, explică Lucian Lică.Deși colegii săi de la Tribunalul Constanța au dat pedeapsa cu închisoarea pe viață, în dosare complexe, cu omor în serie, magis-tratul Lucian Lică spune că cea mai „grea” sentință pe care a dat-o a fost de 30 de ani de închisoare, pentru omor deosebit de grav.„Cea mai gravă infracțiune mi se pare omorul. Am judecat și omor deosebit de grav, însă n-am dat niciodată pedeapsa cu închisoarea pe viață. Alți colegi de-ai mei au dat…”, afirmă magistratul.