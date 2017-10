Şpagă pentru necropsia morţilor la Morga Constanţa. A umilit o mamă cu fetiţa moartă pentru 1.000 lei

1

Ciudata lumea in care traim...

N am inteles niciodata de ce un preot nu poate fi retinut, acuzat de spaga, cercetat pentru banii ceruti pentru diversele onomastici gen inmormantari etc minuni dar un medic poate fi arestat... adica ambii sunt platiti din bani publici, preotul negociaza si in direct banii ceruti( vezi diverse clipuri pe internet) fara sa ii pese de nimeni....de ce unul este mai presus decat altul? nu sunt fanul spagilor dar sa facem corectitudine pentru toti, nu unii sfinti si altii spagari... spre deosebire de sfinti, majoritatea spagarilor salveaza vieti excluzand cazul de fata