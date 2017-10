Şpaga luată de Bucur a ridicat mingea la fileu ofiţerilor de la DGA

La ora bilanțului

Șpaga luată de Bucur a ridicat mingea la fileu ofițerilor de la DGA

Ofițerii din cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA)- Biroul Teritorial Constanța și-au prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul activității din cursul anului trecut. Potrivit purtătorului de cuvânt al DGA Constanța, Marius Roșu, în 2007, pe linia prevenirii și a relațiilor publice au fost organizate 280 de întâlniri cu caracter preventiv în rân-dul lucrătorilor Ministerului Internelor și Reformei Administrative (MIRA) la care au participat 5.330 de cadre. Printre altele, Roșu a precizat că la două dintre aceste activități efectuate cu lucrătorii de la Inspec-toratul Județean al Poliției de Frontieră Constanța și Grup Nave Mangalia, a participat și expertul Jessus Esteban Gutierrez, comandant al Poliției Judiciare din Malaga-Spania, care, ulterior, s-a declarat încântat de modul cum au decurs aceste activități. În ceea ce privește petițiile înregistrate pe parcursul anului trecut, ofițerii de la DGA au înregistrat 51 de plângeri, din care au fost soluționate 48. Dintre acestea, patru s-au transformat în dosare penale, 16 au fost înaintate altor instituții și 28 au fost clasate. Sesizările primite au vizat în principal fapte de corupție și abateri disciplinare în rândul personalului MIRA, precum și sesizări de natură civilă. Întrebat care este cel mai valoros dosar soluționat, șeful DGA Constanța, comisarul șef Traian Mânzală, a declarat că din punctul lui de vedere și ținând cont de funcția pe care o avea suspectul, cel mai important caz a fost cel al lui Ioan Bucur, fost șef la Poliția Transporturi Constanța. Comisarul șef Ioan Bucur a fost prins, în urma unui flagrant, în timp ce primea suma de 1.000 de euro de la un subordonat pentru a interveni și a dispune aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare. Inițial, Bucur a fost arestat preventiv sub acuzația de luare de mită, însă în urmă cu o lună a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru trafic de influență, după ce judecătorii au schimbat încadrarea juridică. În altă ordine de idei, pe parcursul anului trecut, ca urmare a apelurilor efectuate la linia gratuită TELVERDE, 37 de sesizări au fost repartizate spre soluționare lucrătorilor Biroului Anticorupție Constanța. În urma verificărilor efectuate, doar unul dintre apeluri s-a concretizat într-un dosar penal, 11 au fost înaintate altor instituții, iar 25 au fost clasate. Campanie de conștientizare anticorupție Ofițerii de la DGA au lansat un nou program privind unele măsuri anticorupție pentru Poliția de Frontieră și Vamă care va dura un an. Scopul acestei campanii este responsabilizarea cetățenilor care călătoresc în afara țării în mod regulat, în principal, și a celor care călătoresc într-o anumită perioadă, în al doilea rând, cu privire la necesitatea sesizării faptelor de corupție către instituțiile competente.