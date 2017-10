ŞPAGĂ DE MILIOANE DE EURO. Viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu, reţinut de DNA

ȘPAGĂ DE MILIOANE DE EURO. Viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu, reținut de DNA

Viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a fost reținut, azi-noapte, de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție, care îl acuză de trafic de influență. Este prima măsură luată de anchetatori într-un nou dosar în care omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost pus deja sub acuzare. În aceeași cauză este vizat și președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.Procurorii DNA ar investiga dacă Vîntu i-a dat un milion de euro lui Tăriceanu, prin intermediul lui Bogdan Olteanu, în 2008, în schimbul numirii lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării, au declarat surse judiciare pentru News.roSursele judiciare citate spun că lui Olteanu i-ar fi fost dusă suma de două milioane de euro cash, de la Sorin Ovidiu Vîntu, printr-un intermediar, după ce cei doi se întâlniseră la proprietatea omului de afaceri, în Delta Dunării. Din această sumă, un milion de euro i-ar fi revenit lui Călin Popescu Tăriceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei.De asemenea, surse judiciare spun că Olteanu ar fi recunoscut în fața procurorilor că s-ar fi întâlnit cu Vîntu, dar nu și că ar fi primit bani de la acesta.Viceguvernatorul BNR a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind auzat de trafic de influență, au mai declarat pentru News.ro sursele judiciare citate.Ce spune DNA"În perioada iulie — noiembrie 2008, inculpatul Olteanu Bogdan, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a solicitat și primit de la un om de afaceri ( n.r. — Sorin Ovidiu Vîntu) suma de 1.000.000 de euro și sprijin electoral, constând în servicii de marketing și consultanță, în schimbul efectuării de demersuri pe lângă membrii Guvernului României pentru determinarea numirii unei persoane pe postul de guvernator al Deltei Dunării (n.r. — Liviu Mihaiu). Banii au fost remiși de către omul de afaceri, printr-un intermediar, la sediul unui partid politic", susțin procurorii.Sursa citată subliniază că, ulterior, ca urmare a diligențelor depuse de Bogdan Olteanu, persoana respectivă a fost numită la data de 18 septembrie 2008 în funcția de guvernator al Deltei Dunării.DNA precizează că în cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.Liviu Mihaiu, prima reacțieJurnalistul, fost guvernator al Deltei Dunării, a precizat, pentru Realitatea TV, că nu dorește să facă alte precizări decât cele făcute pe pagina personală de Facebook, în care explică faptul că nu a știut și nu a participat la acea "pretinsă tranzacție".Mihaiu a explicat:"1. Mă bucur că am fost guvernatorul DD timp de aproape cinci luni(2008-2009) și că printre măsurile pe care le pot pune pe masă azi sunt: interzicerea vânătorii, regulamentul de urbansim și construcții in DD, interzicerea pescuitului la sturion sau asaltul fără precedent asupra braconierilor.2. NU am știut și nici participat la acea pretinsă tranzacție pe spezele numirii mele ca guvernator.3. Probabil că am fost un foarte bun pretext pentru fostul mogul pentru a-l avea (și) pe șeful Camerei Deputaților la mână.4. Dacă e să intrăm in alt registru, sunt "onorat" că "transferul" meu a avut o asemenea cotă, dar sunt ingrozit că unul dintre cei mai buni/onești guvernatori ai DD (mă iertați :) ), a ajuns in fruntea D.D. printr-un asemenea act de corupție la un asemenea nivel..5. Nimeni dintre cei implicați in acest scandal "sud-american" NU m-a sunat vreodată să-mi ceară ceva! Pentru simplul motiv că astea au fost condițiile pe care le-am pus guvernului Tăriceanu pentru a accepta postul.6. Justiția să-și facă (toată) datoria!", a conchis acesta, pe Facebook.Potrivit legii, numirea guvernatorului Deltei Dunării se face de către premier, la propunerea ministrului Mediului, scrie realitatea.net