Şpaga de la Academia Navală. Studenţi condamnaţi la închisoare, profesori trimişi în judecată

Șpaga de la Academia Navală. Studenți condamnați la închisoare, profesori trimiși în judecată

Iulian Antonescu, profesor universitar în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța, a fost trimis în judecată pentru 9 infracțiuni de luare de mită și trafic de influență. De asemenea, Camelia Ciobanu, profesor universitar, a fost trimisă în judecată pentru 4 infracțiuni de luare de mită. Doi studenți ai Academiei, Daniel Gheorghiță Alexa și Andrei Tudor Cantoriu sunt acuzați de dare de mită și complicitate la luare de mită.Potrivit anchetatorilor, în perioada august - septembrie 2016, Iulian Antonescu și Camelia Ciobanu, în calitate de cadre didactice ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța, au primit de la mai mulți studenți, printre care și Daniel Gheorghiță Alexa și Andrei Tudor Cantoriu, direct sau prin intermediari, sume de bani cuprinse între 200 lei și 200 euro sau alte foloase necuvenite, în total 1.546 lei și 600 euro - Antonescu Iulian, respectiv 200 lei, 300 euro și 50 de dolari - Ciobanu Camelia.Foloasele respective au fost primite pentru a le acorda studenților respectivi note de promovare la examenele restante ce urmau a fi susținute în perioada respectivă. În același context, inculpatul Antonescu Iulian a pretins și primit de la un alt student (martor în cauză) suma de 600 de lei pentru a interveni pe lângă un coleg - cadru didactic în cadrul A.N.M.B., astfel încât studentul să primească o notă de promovare la un examen restant.Anterior, procurorii militari au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu Radu Emanuel Acsinciuc, Lucian Stoica Stanciu, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, dar și cu Vasile Irimia, Ana Ion și Alexandru Georgian Ghirase, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare și dare de mită.Cei cinci inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora. Astfel, Emanuel Radu Acsinciuc a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani, Lucian Stoica Stanciu - 1 an și 8 luni închisoare. Cele mai mari pedepse le-au primit Vasile Irimia, Ana Ion și Alexandru Georgian Ghirase, condamnați la 3 ani de închisoare cu suspendare. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații vor presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.În cauză s-a mai dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor sume de bani ce aparțin inculpaților Antonescu Iulian și Ciobanu Camelia, respectivele sume fiind consemnate la unități bancare, pe numele acestora.