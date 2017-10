Pădurile defrişate, exportate prin Portul Constanţa

Pădurile defrișate, exportate prin Portul Constanța

Ieri, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la porturi maritime, au efectuat un număr de 72 de percheziții domiciliare în Constanța și în alte 7 județe. A fost vizată destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere și furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea și dare de mită.S-a reținut că în perioada 2014-2016, suspectul C. V. a coordonat activitățile infracționale desfășurate de către membrii grupului infracțional organizat, referitoare la tăierea fără drept de arbori, la sustragerea de material lemnos, la transportul, la primirea materialului lemnos, la prelucrarea materialului lemnos, la valorificarea materialului lemnos, la vânzarea utilajelor, a cherestelei, precum și la însușirea de sume de bani din gestiunea societății comerciale.Ulterior, lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din județul Vâlcea și apoi transportat în Portul Constanța pentru export către țările arabe. Din punct de vedere contabil, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din 4 societăți comerciale, diferența de bani nefiscalizată fiind însușită de către membrii grupului infracțional. De asemenea, anumite societăți din cadrul circuitului economico-financiar au beneficiat și de sume foarte mari, cu titlu de rambursări de T.V.A.. Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4 milioane euro.