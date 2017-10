Otilia Sava, viitorul ministru al Apărării? "Generalul soldaţilor" ar avea susţinerea Armatei

5

OFITERI AVARI DUPA BANI

DOMNILOR GENERALI VA RUGAM SA ELIMINATI MAFIA SPOR DE LUCRARI DE EXCEPTIE CA SUNT ABONATI DE CIND A INTRAT IN VIGOARE NUMAI OFITERII BENEFICIAZA AN DE AN SI NIMENI DINTRE SUBOFITERI , MAISTRI SI CIVILI DISCUTA SI NUI AUDE NIMENI. ASA SA INTAMPLAT SI CU SOLDA DE MERIT. TOT CLICA DE LA CONDUCEREA UNITATILOR BENEFICIA