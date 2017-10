Şoselele României, cimitirul unei naţiuni

Șoselele României, cimitirul unei națiuni

În fiecare an, o comună cu 4000 de locuitori dispare din România, în urma accidentelor rutiere, ceea ce ne așează în topul clasamentelor privind cele mai periculoase șosele din Europa. Polițiștii constănțeni spun că principalele cauze care duc la această situație sunt: legislația permisivă, clemența judecătorilor, infrastructura rutieră depășită, lipsa elementelor de siguranță rutieră de pe șosele, proasta pregătire a șoferilor și neprofesionalismul instructorilor auto. România se află pe locul doi în Europa într-un îngrijorător cla-sament al accidentelor rutiere grave. Dacă în spațiul Uniunii Europene se înregistrează, în medie, un mort la 32 de accidente, recordul fiind deținut de Marea Britanie cu un mort la 90 de accidente, la noi în țară, la fiecare trei accidente, o persoană moare. Datele ne-au fost prezentate de comisar șef Romeo Tecău, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatricularea Vehiculelor Constanța, care atrage atenția că șoselele din România sunt adevărate bombe cu ceas. O dată cu aderarea țării noastre în UE, îngrijorați de mortalitatea de pe drumurile României, oficialii europeni ne-au impus ca până în 2015 să reducem cu 50% numărul victimelor în accidente rutiere. Polițiștii constănțeni recunosc însă că numărul morților pe drumurile publice este într-o creștere considerabilă și că nu se întrevede prea curând vreo scădere. Asta pentru că legislația este mult prea blândă și are nenumărate portițe de scăpare pentru cei care produc adevărate tragedii rutiere. De asemenea, se constată o pregătire din ce în ce mai proastă a viitorilor șoferi, pe fondul înmulțirii școlilor de profil. Judecătorii, mult prea iertători cu criminalii șoselelor În România, în fiecare an, dispare câte o comună de pe su-prafața țării în accidente rutiere. Cei 4000 de morți înregistrați, în medie, anual, i-au îngrozit pe oficialii europeni care au cerut măsuri ferme din partea auto-rităților române. Însă, atât timp cât legea este apă de ploaie, șoferii nu se mai tem de consecințe și își fac de cap pe drumurile publice. Așa se face că, aflați la volan băuți, cu permisul suspendat, după ce au băgat în mormânt familii întregi, astfel de conducători auto au scăpat de obicei, foarte ușor, primind doar doi, trei ani de închisoare cu suspendare și plata unor despăgubiri. „Pentru ucidere din culpă, nimeni nu face o zi de închisoare în România”, spun polițiștii. „Judecătorii dau dovadă de prea multă clemență când vine vorba de infracțiuni la regimul circulației rutiere, astfel încât s-a ajuns ca nimeni să nu se mai teamă de un proces penal. Știu că vor scăpa, de cele mai multe ori, doar cu un avertisment. De aceea, în fiecare an se dublează numărul infracțiunilor. Nu le mai pasă de lege. Am întâlnit cazuri de indivizi care aveau și patru dosare penale pentru conducere fără permis, fără să fi pățit nimic. De fiecare dată, judecătorii le dădeau drumul pentru cercetări în stare de libertate, deși acești oameni reprezintă un pericol public real. Toți ajungem să ne punem întrebarea cum de s-a putut ajunge aici, doar după ce acești indivizi bagă în groapă oameni nevinovați, după ce nenorocesc familii întregi. Așa am ajuns să fim pe locul doi în Europa la numărul de morți în accidente rutiere și, până nu se va interveni eficient și din partea judecătorilor, nu vom scăpa de această poziție”, ne-a declarat comisarul Tudorel Dogaru, șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. Totodată, contestarea în instanță a proceselor verbale de contravenție a devenit cel mai de nădejde aliat al șoferilor care gre-șesc. Printr-o simplă formalitate juridică, ei își pot primi înapoi permisul reținut și scapă și de plata amenzii, până la judecarea do-sarului. Până atunci, acești șoferi rămân la volan. Amenzile, transformate în avertismente Un alt element care întărește an de an statisticile negre ale Poliției Rutiere este proasta colectare a amenzilor. Pentru că cele mai multe sancțiuni sunt transformate de judecători în avertismente, este și normal ca ele să nu mai reprezinte o spe-rietoare pentru cei care abuzează în trafic. „O politică mai bună de executare a amenzilor ar da rezultate. Cum este prins greșind, să fie pus să plătească. Oricât de mică ar fi amenda și oricât de mulți bani ar avea șoferul, o astfel de sancțiune îi va produce o stare de disconfort. Spre exemplu, Olanda s-a axat pe acest lucru când a creat un nou pachet legislativ menit să reducă numărul accidentelor rutiere. Și a dat roade, având la ora actuală un procent de 99% de recuperare a creanțelor din amenzi”, spune Tudorel Dogaru. Comisarul este de părere că banii din amenzile de circulație colectate ar trebui să fie investiți exclusiv în măsuri pentru siguranța rutieră. Și, astfel, ajungem la o altă cauză care favorizează creșterea numărului victimelor pe șosele. Polițiștii constănțeni atrag atenția că infrastructura învechită și de-pășită, precum și lipsa ele-mentelor de securitate pe șosele, duc la numeroase accidente. Un mort la trei accidente „Nu întâmplător, în România, avem un mort la trei accidente rutiere, în timp ce în Anglia se înregistrează un mort la 90 de evenimente rutiere, astfel încât, anual, de pe suprafața țării noastre dispare, efectiv, câte o comună cu 4000 de oameni. Enorm!”, mărturisește comisar șef Romeo Tecău, care vede printre prin-cipalele cauze proasta pregătire a șoferilor și amatorismul școlilor de șoferi. Doar 22% dintre cei care dau examenul auto promovează Omul legii spune că pregătirea teoretică și practică a celor care dau examen pentru permis este sub orice critică, iar acest lucru este întreținut în primul rând de calitatea proastă a multora dintre actualii instructori auto. Așa s-a ajuns ca, în Constanța, doar 22% dintre cei care susțin examen pentru permisul auto să pro-moveze, cu trei procente mai puțin față de anul trecut. Iar trendul este descrescător. „Nu mai acordă niciun interes pentru legislația rutieră. Nu cunosc nici măcar elementele de bază. Astfel, 65% dintre cei care dau examen pică la sală, iar încă vreo 15% nu trec de oraș. Așa s-a ajuns anul acesta la un record negativ de doar 22% promovabilitate, care este însă într-o continuă scădere. Nu iau în serios examenele, nu vor să se ducă la cursurile de legislație. Ca să vă faceți o imagine despre cât de pregătiți și hotărâți vin ei, trebuie să știți că mulți candidați își iau câte cinci chitanțe pentru examen deodată. Să aibă rezervă, pentru că și ei știu că habar nu au de ceva, însă vin la noroc. Este greu, pentru că, în mare parte, noi lucrăm cu rebuturi. Avem candidați care au dat examen și de 20 de ori. Am ajuns să ne batem pe umăr când ne întâlnim, să ne cunoaștem. Vă dați seama ce ar însemna ca acești oameni să ajungă pe stradă…Și, din păcate, unii dintre ei reușesc să ajungă, în cele din urmă”, susține șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatricularea Vehiculelor Constanța. Romeo Tecău este de părere că taxa de examen, de cinci lei, este foarte mică și de aceea nu îi afectează pe candidații care pică. Dacă ar fi fost de câteva sute de lei, atunci mulți nu și-ar mai fi permis să dea examen și de 20 de ori. Oricine poate fi instructor auto O mare parte din vină pentru acest fenomen o poartă însă și legea, care a permis oricui are permis de conducere de trei ani să devină instructor auto. În Constanța există 43 de școli de șoferi și aproximativ 470 de instructori. „Prea ușor se ajunge la calitatea de instructor auto. Orice persoană care are permis de conducere de peste trei ani și face un curs de trei săptămâni poate deveni instructor. Nici nu contează măcar că individul nu a șofat vreodată, dacă are permis de trei ani înseamnă că e bun. În celelalte țări, cursurile durează cel puțin un an. Șase luni - partea teoretică, șase luni - practică. La final, un examen riguros în urma căruia pro-movează și devin instructori cei mai buni șoferi. La noi, oricine, dacă vrea, se poate face instructor. Normal că în aceste condiții nu putem avea mari pretenții la elevii lor, dar, din păcate, acești factori duc la scăderea siguranței rutiere. Calitatea și pregătirea omului, în momentul în care se află la volan, sunt determinante”, povestește Romeo Tecău.