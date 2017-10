Şoselele Constanţei, PISTE DE CURSE pentru ŞMECHERI! Îi cunoşti sau ai auzit de ei?

8

Pentru politia constanta

Politia rutiera.... O rusine pentru acest oras... Eu ca simplu cetatean observ abateri dupa abateri, 3km daca mergi normal... Vei observa numai idioti in jurul tau care incalca regulile de circulatie pe banda rulanta si pun in pericol pietonii si ceilalti participanti din trafic. Daca vre-un politist competent citeste asta, sunt tare curios ce masuri au degand sa ia... vad ca in ultima perioada numai cu articole in ziar se rezolva ceva... Sa opreasca politia masinile in trafic din mers, pentru neacordare de prioritate, nesemnalizare, depasirii pe linia continua, intoarceri aiurea etc etc......