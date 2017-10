Ororile din lagărul de exterminare de la Cernavodă

5

prea tarziu

acesti oameni si-au trait traiu pana la 87 de ani ,, si vi tu stat sa te trezesti acuma cnd ala nici nu mai stie ce i se intampla si de ce???parintii mei au avut o viata chinuita de ingineri agronomi si prin ''56==''65 li se rupea inima cand vedeau cum sunt deposedati taranii de pamanturi si animale ,,dar si mai tarziu prin ''80 cresteau cate un porc in ograzile lor pe furis sa nu afle primariile ca sa trimita oamenii sa-i ia animalu...se intampla chiar in preajma craciunului veneau si luau porcii gata crescuti,,,si acum zici ca ne arati ,,tu stat,,ce noi stiam de multa vreme???acuma dupa ce parintii nostri au murit in saracie si cu durerea in suflet ca nici copii lor nu o duc mai bine ,,,ca nici nepotii nu vor avea o viata mai usora ca uite mai toti sunt impiedicati sa ia bacul si pleaca afara lasand o tara goala si suferinda numai cu batrani si copii mici cre poarta dorul de parinti in suflet ca o rana,,,cum ii vei pedepsi pe acesti oameni ??cu puscaria???orcum traiul in puscariile noastre e huzur pentru ei ,,le luati pensiile ???ei cu salariu care l-au avut si cu pensiile lor si-au trimis copii la studii in strainatate ,,copii lor ne conduc acum pe noi cei saraci inca dinainte de ceausescu ,,,saraci dintodeauna deci,,,ce veti face???le luati economiile ??/ii alungati pe urmasii lor din tara???le luati casele lor si copiilor lor????se stie cat de greu e sa-ti faci acum o casa ,,ei de unde au avut atatia bani sa traisca in huzur???/am fost umiliti in mai multe feluri ,,odata pentru ca s-a ajuns ca la noi securitatea sa ajunga asa puternica ,,pe urma pentru ca au fost atatea crime,,,pe urma ca a intervenit frica si tacerea,,,pe urma a intervenit uitrea ,,si noi ne-am multumit cu firmiturile unui stat care cica a avut o revolutie si urma sa aibe un trai mai bun dar,,,,,atunci in'''89 securitatea a fost lasata in pace si cred ca si asa zisa revolutie tot de ei ,,de securisti a fost comandata si condusa ca sa il domine si sa-l alunge pe ceausescu si sa puna pe cineva care sa le asculte indicatiile lor pretioase si care sa-i faca sa prospere si sale intareasca puterea ,,oare acuma cine sunt mai vinovati ???acesti tortionari sau securistii care sunt pe baricade si nu reuseste nimeni sa-i doboare ,,sau nu e nimeni interesat sa-i infranga ????si,,,care ne fac viata un calvar in fiecare zi findca sunt infiltrati in societatile private ,,in societatile bugetare in functii cheie ,,,in posturi cheie in structurile statului ,,,unii sunt fii de securisti acum cu doctrine politice noi care vin sa le dam voturile noastrein parlament findca noi nu stim cu cine avem de-a face,,,e tarziu dar nu prea tarziu sa scuturam aceasta haina a saraciei si a rusinii si sa nu mai fim sub papucul acestei minoritati de securisti de la noi din tara ,,,ceausescu ne-a lasat cu ceva industrie ei au desfiintat tot ,,,toata economia noastra de stat se afla in distrugere totala,,,,acuma daca se fac uzine noi de fabricare a daciilor in alger ,,egipt nu va dati seama ca pana la urma peste doi --trei ani daciile noastre nu vor mai avea cautare la export ????,,va sfarsii si miovenul la fier vechi cu o sa politica !!!!!!!!! ,,mai mult ca sigur ca sa se va intampl si cu uzina tractorul din brasov a fost la fel aceiasi politica au construit uzine in irak,,iran si pe urma tractoarele noastre au dat faliment ca nu mai aveau cautare l fel si cu gaestiu unde se fabricau frigidere ,,la fel si cu uzina de autocamione ,,,mai vreti si alte exemole???nici siderurgia nu mi vea snse findca tot fierul vechi il dam la export si cumparam laminte la preturi mari de afara,,,nu e rusinos cea ce se intampla???ce mai asteptam sa ne ia si aerul pe care il respirm????,,,,