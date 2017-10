Orăşelul american din inima Dobrogei (galerie foto)

Orășelul american din inima Dobrogei (galerie foto)

Americanii nu se joacă atunci când vine vorba de infrastructură și condiții de muncă și trai oferite militarilor săi. Pentru a le face adaptarea și traiul cât mai ușoare pe plaiurile dobrogene, US Army a ridicat, în mai puțin de doi ani, în mijlocul câmpului, un mic orășel pentru miile de soldați americani care vor fi rotiți în baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Pe o suprafață de peste cinci hectare, americanii au ridicat 78 de clădiri, au construit biserică, spital, magazin, sală de sport, spații de locuit, cantine, drumuri asfaltate și trotuare pavate, tot ce este necesar pentru supraviețuirea într-o comunitate. Și au făcut asta în mai puțin de doi ani, dacă ținem cont că prima fundație a fost turnată în primăvara anului trecut. Oare la noi cât ar fi durat? Într-un alt exercițiu reușit de transparență, armata americană și-a deschis larg porțile pentru reprezentanții mass-media, permițând aparatelor de fotografiat și camerelor de filmat să pătrundă în micuțul orășel american, construit la marginea localității Mihail Kogălniceanu. Pe terenurile fostei baze militare românești, yankeii și-au ridicat clădiri noi, simple și foarte practice, ștergând de pe fața pământului toate construcțiile ridicate acolo, în trecut, de români. Nu erau funcționale, costa foarte mult reabilitarea lor, așa că au fost demolate. Doar biserica a fost iertată, din respect față de militarii români care au ridicat-o cu mâinile lor. Pot fi cazați 1.600 de militari simultan Baza cuprinde 78 de clădiri, care cuprind cinematograf, capelă, magazine, cantină, spații de locuit, poștă, sală de gimnastică, spital, săli de ceremonii – toate legate între ele printr-o rețea de drumuri asfaltate și alei pavate. De asemenea, au fost amenajate un teren pentru baseball și unul pentru fotbal american. În unitate vor putea fi cazate 1.600 de persoane simultan, în patru tipuri de cazărmi. Ofițerii și personalul cu funcții de conducere vor sta în cazarmă de tip A și B, ceilalți militari și personalul civil vor locui în cazarmă de tip C și D. Primele două tipuri oferă camere pentru o singură persoană, în timp ce în celelalte vor fi cazate câte șase persoane în cameră. În toate cazurile, grupurile sanitare și dușurile se află la comun. Cantina este una impresionantă, semănând mai degrabă cu un patinoar uriaș. În cele două săli uriașe pot fi servite, la fiecare 90 de minute, câte 2.500 de persoane. Investiții de 48 milioane de dolari Lucrările pentru amenajarea bazei au demarat în 2007, când au început să se facă demolările și aducerea terenului la stadiul inițial. Construcția propriu-zisă a orășelului a început în mai 2008, când s-a turnat fundația primei clădiri. Toate construcțiile au fost realizate în două etape, de către doi contractori selectați de armata americană. Prima parte a proiectului a fost realizată de o firmă de turco-americani, iar cea de-a doua parte de un consorțiu internațional, care a angajat numai muncitori români pentru executarea lucrărilor. Pentru ridicarea bazei de la zero, au lucrat, în punctul maxim al proiectului, aproximativ 12.000 de muncitori, cei mai mulți turci. Românii care au lucrat aici nu numără mai mult de 700, în prezent mai fiind doar vreo 200-300 în bază. Lucrările au costat aproximativ 48 milioane de dolari, cu mențiunea că toate clădirile și facilitățile ridicate de americani vor aparține statului român. Va fi gata până în primăvară Baza este finalizată în proporție de 95% și, până în primăvara anului viitor, când vor veni următorii militari la Kogălniceanu, totul va fi gata. În prezent, se mai lucrează la amenajarea unor drumuri, la amenajarea de spații verzi și la rețeaua de canalizare. Anual, câteva mii de militari americani se rotesc și se antrenează în baza de la Mihail Kogălniceanu, împreună cu partenerii români. Cea mai recentă prezență în zonă, luna trecută, a numărat aproximativ 750 de yankei, care s-au antrenat cu militarii români în vederea dislocării lor într-un teatru real de operații în Afganistan.