Opt containere cu ţigări, confiscate în Portul Constanţa

Captură impresionantă

Opt containere cu țigări, confiscate în Portul Constanța

Peste trei milioane de pachete de țigări, aflate într-o avansată stare de degradare, au fost confiscate în Portul Constanța Sud Agigea. În luna februarie a acestui an, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au verificat opt containere, sosite în țara noastră la bordul a două nave, una sub pavilion Marea Britanie, iar a doua sub pavilion Turcia. Containerele erau încărcate cu țigarete - respectiv peste 61 de milioane de țigarete - mărcile Kingston, Buckingham, Regal, Superkings, Triumph etc. Șase containere sosiseră pe adresa unei firme din Bulgaria, urmând ruta Grecia - România, urmând apoi traseul Bulgaria - Olanda; celelalte două containere au venit pe adresa unei societăți din municipiul Constanța, pe ruta Grecia - Olanda - România. În baza analizei de risc, având suspiciuni că țigările ar putea fi contrafăcute, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit. Rezultatul: țigările nu erau contrafăcute, dar expertiza efectuată la o firmă specializată din București a evidențiat că erau într-o stare avansată de degradare. Din informațiile deținute de polițiștii de frontieră constănțeni, care au fost coordonați în timpul cercetărilor de ofițeri specializați din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu reprezentanți ai Interpol și ai Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii din București, a rezultat faptul că țigaretele urmau să ajungă pe piața neagră din țări ale U.E. La începutul acestei săptămâni, s-a stabilit faptul că întreaga cantitate de țigarete este improprie con-sumului, astfel că acestea urmează să fie distruse.