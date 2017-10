Operaţiunile de căutare a maşinii căzute în Dunăre, în care s-ar afla o familie cu doi copii, au fost reluate

Operațiunile de căutare a mașinii căzute în Dunăre, în care s-ar afla o familie cu doi copii, au fost reluate

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, Elena Tarla, la operațiuni participă echipajele ISU Caraș-Severin și scafandri din Mehedinți și Argeș.Operațiunile de căutare a mașinii căzute în Dunăre, în dreptul localității Coronini din județul Caraș-Severin, au fost suspendate sâmbătă deoarece apa era foarte rece.Mașina care a căzut în Dunăre, în dreptul localității Coronini din județul Caraș-Severin, se află la o adâncime de nouă metri, iar temperatura apei este de patru grade.În autoturism s-ar afla o familie cu doi copii.Șoferul mașinii, un bărbat de 44 de ani, a reușit să se salveze, fiind transportat la spitalul din orașul Moldova Nouă pentru îngrijiri medicale."Din declarațiile șoferului, se pare că în mașina condusă de el se mai aflau patru persoane. Este vorba de o familie din localitatea Sichevița, soț, soție și doi copii. Soțul are 48 de ani, soția are 40 de ani, copilul cel mare are 22 de ani și un minor de trei ani. Se fac cercetări", declara purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, Cecilia Dăneț, citată de romaniatv.net