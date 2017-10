Operaţiunea „Viziunea“: evaziune fiscală de 100.000 de euro

Operațiunea „Viziunea“: evaziune fiscală de 100.000 de euro

Polițiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța,s-au autosesizat cu privire la activitatea unei firme fantomă. Acțiunea a fost organizată în cadrul planului comun de acțiune, intitulat „Viziunea”, prin care se urmărește combaterea faptelor de evaziune fiscală și contrabandă. Potrivit oamenilor legii, la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu, au fost controlate cinci TIR-uri încărcate cu 90 de tone de alimente: portocale, măsline, varză, salată și brânză. Produsele trebuiau să ajungă la o firmă din Constanța, însă, când au ajuns la sediul social declarat, polițiștii au descoperit că destinația era fictivă, căci la adresa respectivă firma nu desfășura niciun fel de activitate. Ulterior, pe baza cercetărilor, polițiștii au stabilit că marfa urma să fie livrată de fapt către alți destinatari, din București și Ilfov. În consecință, cele cinci autotractoare cu semiremorcă au fost puse sub sechestru asiguratoriu, iar marfa, estimată la aproximativ 110.000 de euro, a fost confiscată. Totodată, anchetatorii efectuează cercetări cu privire la administratorul firmei, o tânără de 21 de ani din București, ce figurează și ca asociat unic al firmei. Ea este acuzată de evaziune fiscală și folosire de acte falsifi-cate. De asemenea, a fost începută urmărirea penală și față de societățile comerciale transportatoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și la folosire de acte falsificate.