Onea, după informațiile potrivit cărora se va cere arestarea lui: "Am aflat din presă"

Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, susține, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Adina Florea va cere procurorilor din CSM aviz pentru arestarea lui, că a aflat din presă, mentionând că va astepta decizia Consiliului.







"Nu am fost informat despre o astfel de măsură (n.r solicitare de aviz pentru arestare). Am aflat din presă. Nu știu dacă este adevărat. În situatia in care este o informație reală, aștept decizia Secției pentru Procurori a CSM", a declarat Lucian Onea pentru STIRIPESURSE.RO.