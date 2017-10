Omul de afaceri IOAN NICULAE, fosta soţie şi fiica acestuia, URMĂRIŢI PENAL

Omul de afaceri IOAN NICULAE, fosta soție și fiica acestuia, URMĂRIȚI PENAL

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soție și o apropiată a lui sunt urmăriți penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzacții care, potrivit surselor citate, ar fi fost făcute cu scopul sustragerii de sub sechestru.Mai precis, tranzacțiile ar fi fost făcute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri în dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleași surse.Astfel, Ioan Niculae, fosta lui soție, Domnița Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, și Nicoleta Toncea, apropiată a omului de afaceri, sunt urmăriți pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani. Niculae este urmărit penal și pentru instigare la abuz în serviciu, iar în dosar ar fi vizați și opt funcționari la Cadastru.