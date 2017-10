Omul de afaceri Cristian Burci rămâne sub control judiciar

Magistrații Curții de Apel Craiova au respins contestația înaintată de patronul "Adevărul Holding" și Prima TV, Cristian Burci, la decizia Tribunalului Olt care i-a plasat pe inculpații din dosarul ROMVAG sub control judiciar timp de 60 de zile.Contestații au formulat și Vilson Stancu, membru în Consiliul de Administrație al ROMVAG SA Caracal și apropiat al lui Burci, dar și procurorii DIICOT Olt, acestea fiind de asemenea respinse de către magistrații Curții de Apel Craiova, scrie realitatea.net.Magistrații Tribunalului Olt au apreciat că devalizarea fostei întreprinderi de vagoane din Caracal, în urma căreia 4.000 de oameni au rămas pe drumuri, reprezintă „un act managerial defectuos” al lui Cristian Burci, potrivit motivării instanței.De asemenea, din motivarea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt reiese că Burci a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, deși avocatul său, Dan Apostol, a solicitat luarea măsurii arestului la domiciliu.„(...) în situația în care judecătorul de drepturi și libertăți va aprecia că este necesară luarea unei măsuri preventive, solicită luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu, apreciind că ar fi suficientă și o altă măsură mai blândă, respectiv, măsura controlului judiciar, apreciind că nu există probe și nici indicii temeinice care să susțină aceste acuzații, iar pentru buna desfășurare a procesului penal trebuie să nu se ia măsura arestării preventive, pentru a se putea face apărarea cu inculpații în stare de libertate, având în vedere volumul imens de probe de administrat de către apărare”, se arată în motivarea magistraților.În plus, judecătorul din Olt a apreciat că prejudiciile aduse ROMVAG SA de către Burci și de către ceilalți inculpați, despre care anchetatorii spun că formau un grup infracțional organizat, pot avea ca explicație „un act managerial defectuos”.„Ori, așa cum se poate observa din conținutul referatului cu propunere de arestare preventivă, organul de urmărire penală a invocat existența unor prejudicii a căror cauză este explicată de inculpați printr-un act managerial defectuos , apărare pe care judecătorul de drepturi și libertăți nu o poate înlătura în exclusivitate, în absența unor mijloace de probă care să contureze cu certitudine că acesta este rezultatul activității infracționale ce constituie obiectul urmăririi penale”, mai arată judecătorul.Cristian Burci a fost pus, pe 28 aprilie, sub control judiciar pe 60 de zile, de Tribunalul Olt, în dosarul în care este acuzat de devalizarea ROMVAG Caracal. De asemenea, această măsură a fost luată și pentru Ion Dinoiu, fostul director ROMVAG Caracal și candidat UNPR la primăria municipiului, Clara Clementina Gheocov, fost director al ROMVAG și actual administrator special al „Adevărul”, Denisa Turcu, fost administrator special al „Adevărul”, și Vilson Stancu, membru al CA Romvag. Solicitarea procurorilor DIICOT a fost judecată, săptămâna trecută, de vicepreședintele Tribunalului Olt, judecătorul Liliana Oprea.Potrivit procurorilor DIICOT Olt, cel care a cumpărat ROMVAG de la statul român, omul de afaceri Cristian Burci, începând cu anul 2006, a inițiat un grup infracțional organizat, sprijinit de fostul director al fabricii, Ion Dinoiu, actual candidat UNPR la Primăria Caracal, dar și de alte opt persoane.Anchetatorii arată că membrii grupului condus de Burci au prejudiciat ROMVAG Caracal și bugetul statului prin abuz în serviciu și delapidare, în valoare de 7.099.000 euro și 3.811.756 lei, prin introducerea în circuitele comerciale de persoane și societăți comerciale la care dețineau acțiuni sau erau deținute în totalitate de persoane apropiate, au reușit să recicleze diferite sume de bani, care proveneau din infracțiuni, în cuantum de 18.099.000 euro și 3.811.756 lei, iar prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și evidențierea în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, au creat un prejudiciu statului român în sumă de 25.646.825 lei.Surse DIICOT Olt au declarat că Burci a devalizat fosta fabrică de vagoane ROMVAG Caracal prin metoda „suveica”. Acesta și acoliții săi au înființat un off-shore în Luxemburg care a luat de la societatea din Olt un împrumut care a ajuns la peste șapte milioane euro.