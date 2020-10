OMS: Ne aflăm într-un moment critic în această pandemie

Suntem într-un moment periculos, și este de abia luna octombrie. Avertismentul vine de la Organizația Mondială a Sănătății. Totul, în condițiile în care Europa are trei țări cu peste un milion de cazuri: Rusia, Spania și ultima venită Franța, care a trecut ieri de acest prag psihologic, după un număr record de raportări zilnice: peste 42.000 de infectări în 24 de ore. Și numărul deceselor a explodat în Hexagon: 298 în 24 de ore, față de 162 raportate joi. Și peste ocean, epidemia face ravagii. Statele Unite au atins un nou record: peste 83.000 de infectări în 24 de ore. Directorul OMS cere măsuri imediate, pentru a ține pandemia sub control. Tedros Adhanom Ghebreyesus: Ne aflăm într-un moment critic în această pandemie, în special în emisfera nordică. Următoarele luni vor fi foarte grele, iar unele țări s-au înscris pe o pantă periculoasă. În prea multe țări se înregistrează o creștere exponențială a cazurilor, iar acest lucru face că spitalele și secțiile ATI sunt aproape de capacitatea maximă sau au depășit-o. Și suntem de abia în octombrie. Facem apel la liderii politici să acționeze imediat, pentru a preveni decese ce pot fi evitate, pentru a preveni prăbușirea sistemelor de sănătate și reînchiderea școlilor. Așa cum am spus și în februarie, și repet acum, aceasta nu este o simulare.