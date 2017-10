Omori cu maşina un om şi nu e accident rutier. În ce situaţii poliţiştii rutieri nu-ţi pot face nimic

Omori cu mașina un om și nu e accident rutier. În ce situații polițiștii rutieri nu-ți pot face nimic

Pentru ca un eveniment să se numească accident rutier trebuie îndeplinite mai multe condiții. Orice eveniment care se petrece pe drumuri care nu sunt publice nu se numesc accidente rutiere și nu sunt pedepsite ca atare. Cu alte cuvinte, dacă ai călcat și ai omorât o persoană pe un drum care nu este public scapi mai ieftin decât dacă ai fi fost pe drumul public.Accidentul rutier are trei condiții, care trebuie întrunite cumulativ. "", a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere.Asta nu înseamnă că dacă se produce o infracțiune, respectiv dacă o persoană este rănită, vinovatul nu va răspunde, însă nu se numește accident de circulație. "Nefiind accident de circulație, nu este în competența poliției rutiere, ci se duc polițiștii de la ordine publică și efectuează cercetări, înregistrând dosarul. Dacă o persoană nu deține permis de conducere și conduce pe câmp, niciodată nu vei putea să-i întocmești dosar penal pentru că a condus fără permis, pentru că acela nu este drum public. Iar dacă face o victimă, este fie vătămare corporală din culpă sau ucidere din culpă, însă nu este accident de circulație", explică comisarul șef.Dacă două mașini se lovesc pe un drum ce nu este public, există mai multe posibilități în legătură cu răspunderea pentru fapta sau plătirea daunelor. "Poate să răspundă cel care venea din dreapta sau ar putea să răspundă acela care nu are permis de conducere și nu avea cunoștințele necesare. Este greu de decis acest lucru, însă cei care decid sunt polițiștii de la ordine publică. Sunt puține incidentele de acest gen. În schimb, mai există evenimente în care o persoană cade cu mașina în apă sau în canal. Am avut un incident cu un scuter, între Gârliciu și Hârșova, pe un drum care nu este public", afirmă șeful Biroului Accidente.Parcările mall-urilor sunt drumuri publice dacă sunt deschise circulației publice, adică dacă nu există bariere sau indicatoare, care să specifice faptul că nu ai voie să intri. "Dacă este să ne referim la mall-uri, da, sunt drumuri publice. Sunt, într-adevăr, pe domeniul privat, însă este o mică deosebire. Înainte, la definiția drumului public, se scria că trebuie să se afle în administrarea unui organ de stat, însă începând cu anul 2002, odată cu modificările aduse noului cod rutier, nu mai există această mențiune. Iar dacă ne referim la mall-uri, sunt drumuri publice, inclusiv parcările subterane, pentru că are indicatoare rutiere și există reguli pe care orice conducător trebuie să le respecte. Ca drumul să nu fie public, trebuie să existe o inscripție și să aibă un indicator de acces interzis. În practică se întâmplă și altceva, așa că nu e musai să aibă inscripționări, ci la fel de bine se poate întâmpla să ai o barieră sau un paznic care să nu te lase să intri", spune Tudorel Dogaru.La o persoană în curte nu trebuie să ai nicio inscripție sau barieră, fiecare face ce vrea, pentru că nu este un drum public. "A existat o situație în care un individ a dat cu spatele într-o curte și și-a omorât bunica. Nici în acest caz nu se numește accident de circulație. Se reține uciderea din culpă și este cercetat penal, însă nu se numește accident de circulație, ci este o infracțiune. Accidentul de circulație se deosebește de infracțiune prin încadrarea juridică, pentru că în loc să intre pe o variantă agravată, pentru că e vorba despre nerespectarea unei prevederi legale, în curtea unui individ nu există astfel de prevederi. Așadar, se consideră infracțiune. În acest caz, pedeapsa va fi de la 2 la 7 ani în loc să fie de la 5 la 15. Cu alte cuvinte, individul scapă mai ușor", precizează comisarul șef.