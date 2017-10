Om de afaceri turc, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri

Cetățeanul turc Demircan Saiyn, prins în flagrant pe 18 august în timp ce vindea un kilogram de heroină unui polițist sub acoperire, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanta la 15 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Procurorii DIICOT aveau informații, încă de la începutul lunii iulie, despre doi cetățeni turci, stabiliți în Constanța, care dețineau sau urmează să introducă în țară o cantitate însemnată de heroină. Oamenii legii i-au pus sub urmărire, activitățile specifice derulate finalizându-se pe 18 august, când unul dintre ei au fost prins în flagrant în timp ce voia să vândă un kilogram de heroină unui polițist sub acoperire. Demircan Saiyn, de 54 ani, proprietarul unei firme de transport persoane din Constanța, a adus din Turcia în România un kilogram de heroină, pe care trebuia să o vândă unui client – polițist sub acoperire. Tranzacția ar fi trebuit să se desfășoare în sediul firmei de transport persoane pe care cetățeanul turc o deținea în Constanța, înțelegerea fiind ca pentru heroină să primească 13.000 de euro. În momentul în care dădea marfa și primea banii, în birou au năvălit polițiștii și procurorii DIICOT, care l-au reținut pe Demircan Saiyn. Față de cetățeanul turc, procurorii au început urmărirea penală pentru infracțiunea de trafic de droguri, el fiind cercetat și judecat în stare de arest preventiv. Anchetatorii spun că inculpatul, care deținea firma de transport persoane SC Demirgen Trans SRL în Constanța, a intrat în tranzacția cu droguri împins de la spate și de criza financiară care i-ar fi afectat foarte rău afacerile, încercând astfel să facă rost de bani. Acum, el va avea de ispășit o pedeapsă de 15 ani pentru trafic de droguri. Sentința poate fi atacată, însă, cu apel.