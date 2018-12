Om de afaceri judecat pentru pornografie infantilă, fugit din România deşi era sub control judiciar

Om de afaceri judecat pentru pornografie infantilă, fugit din România deși era sub control judiciar

Surse din cadrul DIICOT Arad au declarat, marți, pentru News.ro, că pe numele cetățeanului austriac Dieter Kaas a fost emis mandat de arestare preventivă pentru că a încălcat condițiile controlului judiciar în dosarul în care este judecat de Tribunalul Arad pentru pornografie infantilă și act sexual cu un minor.



Conform surselor, dispariția lui Dieter Kaas a fost constatată în luna octombrie, pentru că nu s-a mai prezentat în fața autorităților, iar ulterior procurorii au primit o scrisoare de la cetățeanul austriac prin care acesta anunța că a plecat din țară.



Omul de afaceri a anunțat că se află în Austria, unde își are domiciliul permanent, și că a părăsit România pentru că nu are încredere în "obiectivitatea și corectitudinea sistemului judiciar" din țara noastră.



Condițiile în care inculpatul a părăsit țara fac obiectul unor cercetări efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, care au deschis un dosar penal pentru trecere ilegală a frontierei de stat.



Conform procurorilor DIICOT, Tribunalul Arad, care îl judecă pe Dieter Kass, va face demersuri pentru ca acesta să fie adus din Austria pentru proces, iar dacă acest lucru nu se va reuși, va fi judecat în lipsă.



Dieter Kaas (67 de ani) a fost reținut în luna mai, cu propunere de arestare preventivă pe 30 de zile, însă judecătorul de drepturi și libertăți a decis ca suspectul să fie plasat în arest la domiciliu timp de o lună. Ulterior, el a fost pus sub control judiciar, având însă interdicția de a părăsi România.



La momentul începerii anchetei, procurorii DIICOT spuneau că bărbatul este suspectat că, timp de cel puțin trei ani, a racolat fete minore în cluburi din România și din afara țării pentru a produce cu acestea imagini indecente, pe care le stoca sau le distribuia cunoștințelor.



În urma cercetărilor, austriacul a fost trimis în judecată pentru pornografie infantilă și sex cu un minor.



Dieter Kaas este cunoscut în județul Arad, pentru că în trecut și-a manifestat și intenția de a investi în clubul de fotbal UTA. Dieter Kass deține la Curtici cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est și este asociat în companii de transport internațional cu filiale pe tot continentul. În primăvară, el semnase achiziția a 100 de vagoane de transport marfă produse la Astra Rail Arad, contractul având o valoare de 16 milioane de euro, scrie romaniatv.net





Omul de afaceri austriac Dieter Kaas, care fusese reținut în Arad, la finele lunii mai 2018, pentru pornografie infantilă și act sexual cu un minor, iar ulterior a fost trimis în judecată sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi țara, a fugit din România, el înștiințând autoritățile că a recurs la acest gest pentru că nu are încredere în sistemul judiciar din România, informează news.ro.