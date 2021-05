Olympia Dukakis, premiată cu Oscar pentru rolul din "Moonstruck", a murit la 89 de ani

Actriţa americană premiată cu Oscar Olympia Dukakis, veterană a teatrului care a cunoscut faima după ce a interpretat roluri memorabile în filme din anii 80, precum "Moonstruck" şi "Steel Magnolias", a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, informează Agerpres, care citează DPA.







Dukakis, care a jucat de asemenea în "Look Who's Talking" şi "Mr. Holland's Opus", a decedat în locuinţa sa din oraşul New York. "Iubita mea soră, Olympia Dukakis, a murit în această dimineaţă în oraşul New York", a scris fratele ei, Apollo, care a confirmat decesul actriţei pe pagina de Facebook.







"După multe luni de în care starea de sănătate s-a înrăutăţit, ea şi-a găsit în cele din urmă liniştea, alături de (soţul ei) Louis (Zorich)", a adăugat fratele actriţei.







Cauza decesului urmează să fie stabilit. Actriţa cu o carieră îndelungată pe scena teatrului şi-a etalat talentul unui public mai larg în 1987, la vârsta de 56 de ani, în rolul sardonicei mame a lui Cher din clasicul film romantic al lui Norman Jewison "Moonstruck". Interpretarea din această peliculă i-a adus un Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, un Glob de Aur şi o nominalizare la premiile BAFTA.







Activitatea filantropică şi originile greceşti ale Olympiei Dukakis au contribuit la includerea numelui său pe celebra "Walk of Fame" de la Hollywood, în 2013. Greek America Foundation, organizaţie pe care actriţa a susţinut-o multă vreme, a oferit cei 30.000 de dolari necesari pentru acest demers, notează DPA.







Născută în Lowell, Massachusetts, Statele Unite, la 20 iunie 1931, Dukakis a fost fiica unor imigranţi din sudul Greciei. Împreună cu fratele ei, Apollo, actriţa a făcut parte din prima generaţie de americani cu origini greceşti din regiunea New England.