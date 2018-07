Olimpiada de vară a corporatiștilor, în luna august, la Constanţa

Olimpiada de vară a corporatiștilor, în luna august, la Constanța

Corporatiștii din întreaga țară sunt așteptați, în luna august, la Constanța, la cea mai mare competiție pentru sportul de amatori. Festivalul multisportiv Corporate Games, desfășurat în 28 de țări de pe cele cinci continente, continuă tradiția începută anul trecut la noi în țară și propune ca Olimpiada de vară - Summer Corporate Games să se desfășoare în stațiunea Mamaia.Evenimentul, organizat în parteneriat cu Primăria Constanța și Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, cuprinde întreceri la 11 sporturi, precum fotbal și volei pe plajă, Dragon Boat, bowling, tenis de câmp, tenis de masă, biliard, tir, fotbal în echipă de șase, alergare și înot, iar participanții vor demonstra că spiritul de competitivitate cunoscut în mediul de afaceri se poate manifesta și în sport.Competițiile încep vineri, 24 august, cu evenimentul denumit Supercenter, unde participanții vor veni să se valideze și să revendice legitimația de participare. Sâmbătă dimineață, 25 august, vor începe întrecerile la fotbal, bowling, biliard, tenis de masă, volei, alergare, Dragon Boat și tenis de câmp, iar duminică vor continua cu înot și finalele celorlalte sporturi.Firmele cu cele mai bune rezultate vor fi premiate cu Trofeele Corporate Games, celebrând victoria spiritului de echipă. În plus față de întrecerile sportive, Corporate Games organizează și Marea Paradă, care va avea loc sâmbătă, 25 august, de la ora 19.00, pe faleza Mamaia, aducând împreună, într-un spectacol multicolor și entuziast, corporatiști de la cele mai renumite firme din România.Corporate Games în România a ajuns la cea de-a XVII-a ediție și își propune să continue cei 30 de ani de istorie ai comunității Worldwide Corporate Sport și să îi antreneze în competiție pe toți pasionații de sport, conduși de fair play și de spiritul de echipă. La competiții se pot înscrie echipe formate din angajații companiilor, dar și prietenii și familiile acestora, conform sloganului „Open to all for the benefit of all!”.Pentru spectatori și fani, intrarea este gratuită. Termenul limită pentru înscrieri este 1 august 2018.v v vPovestea Corporate Games începe în California, USA, în 1986. Dr. Maureen John-son, din Comitetul Olimpic Canadian, are ideea de a oferi emoțiile participării la un eveniment sportiv grandios oamenilor obișnuiți. Corporate Games este o combinație între sport, business și turism, reunite într-un festival al competițiilor între corporații.„Esența este să aducem oamenii împreuna prin sport și să încurajăm spiritul de echipă, stilul sportiv de viață, relațiile de afaceri și integrarea socială”, precizează reprezentanții Corporate Games.