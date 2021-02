Ofițeri de la ISU Dobrogea, cercetați disciplinar. Unul a cerut pensionarea!

În consecință, luni, 22 februarie, o echipă de la IGSU a ajuns la Constanța pentru desfășurarea cercetării disciplinare. În paralel, pompierii trebuie să dea declarații și procurorilor de la Parchetul Militar, care desfășoară o anchetă penală pentru neglijență în serviciu.





Referitor la cercetarea disciplinară, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat: „Acolo au fost bâlbe de la un capăt la altul, de la momentul în care a fost anunțat la 112 până la momentul intervenției. Toate acestea vor fi cercetate și vor fi prezentate, cu măsurile care se impun”. Totodată, politicianul a arătat că în scurt timp vor fi prezentate și concluziile privind dotarea inspectoratelor cu perne pneumatice. „În maximum două - trei săptămâni vom prezenta concluziile asupra a ce am transmis public și anume faptul că e anormal ca inspectoratele județene pentru situații de urgență să nu aibă în dotare acele perne pneumatice de salvare. Vom vedea care sunt concluziile acestui grup de lucru, pe ce variantă vom merge, care sunt costurile estimative”, a mai spus el.



Un ofițer de la ISU Dobrogea a cerut să plece la pensie





În urma incidentului și a controalelor demarate, unul dintre ofițerii cu funcții de conducere și-a înaintat dosarul de pensionare. Anunțul a fost făcut de ministrul Lucian Bode. „Un ofițer cu funcție de conducere din cadrul ISU Constanța și-a depus raportul de pensionare. Raportul a fost aprobat de generalul Iamandi (n.r. șeful IGSU) și respectivul ofițer cu funcție de conducere va merge la pensie. Vorbesc despre o persoană cu responsabilități în ce privește componenta logistică. Mă refer la scara care era defectă de foarte mult timp”, a afirmat ministrul Lucian Bode.



Raed Arafat nu va fi evaluat





În schimb, ministrul Lucian Bode a arătat că activitatea secretarului de stat Raed Arafat nu va fi analizată în urma unui incident tragic – așa cum au cerut mai multe voci, în urma celor întâmplate la Constanța. „Evaluarea secretarilor de stat nu se face în baza unui incident tragic, așa cum a fost la Constanța. O evaluare a activității unui secretar de stat este mult mai complexă și nu am pus în discuție în acest moment evaluarea activității domniei sale. Cu siguranță, vom avea la un moment dat o evaluare pe toți secretarii de stat, nu țintit pe o persoană”, a spus ministrul.



Petiție: Cernavodă își vrea autoscara înapoi!





În altă ordine de idei, în mediul online a fost lansată o petiție prin care se solicită întoarcerea la Cernavodă a autoscării relocate la sediul central al ISU Dobrogea. „Nu dorim relocarea autospecialelor de pompieri/salvare (scară telescopică) din orașul Cernavodă. Motivele: există foarte multe imobile înalte cu un risc ridicat de incendiu datorită instalațiilor electrice vechi și subdimensionate; orașul Cernavodă are două reactoare nucleare; orașul Cernavodă este prevăzut cu patru poduri rutiere și feroviare de mare înălțime; orașul Cernavodă are în împrejurimi foarte mulți stâlpi de înaltă tensiune; orașul Cernavodă are cea mai rapidă ieșire la autostradă în caz de necesitate. Cea mai apropiată stație de pompieri este la 30 minute de orașul Cernavodă. Propunem achiziționarea unor noi utilaje și echipamente de salvare”, au transmit inițiatorii petiției.





Controalele continuă la ISU „Dobrogea”, după ce, săptămâna trecută, o femeie a murit în mod tragic, după ce a căzut de la etajul șase, de la balconul locuinței cuprinse de flăcări uriașe. Un prim raport întocmit de IGSU a scos la iveală numeroase disfuncționalități (atât în ceea ce privește modul de intervenție al pompierilor, nerespectarea protocoalelor, „minciuni” în rapoarte oficiale și neglijență în asigurarea mentenanței dotării). Drept pentru care, s-a dispus, printre altele, cercetarea disciplinară a trei ofițeri cu funcții de conducere, „întrucât gravitatea faptelor săvârșite impune aplicarea unor sancțiuni mai aspre, în corelare cu disfuncțiile create în activitatea instituției”, se arată în raportul IGSU. „Doi dintre ofițerii în cauză aveau atribuții directe în menținerea în stare de operativitate a tehnicii din dotare. Tehnica de intervenție fiind defectă, în speță autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, nu au solicitat fondurile financiare necesare efectuării reparațiilor și introducerii în timp scurt în stare de operativitate a autospecialei, deși la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență aceste fonduri erau disponibile. Cel de-al treilea ofițer a manifestat superficialitate în asigurarea pregătirii de specialitate a personalului operativ din subordine la un nivel adecvat îndeplinirii misiunilor din competență și nu a dispus măsuri pentru corectarea disfuncționalităților nici la locul intervenției, unde a fost prezent”, au mai arătat reprezentanții IGSU.