Ofiţer sirian, victimă a unui accident de muncă în portul Constanţa

Ofițer sirian, victimă a unui accident de muncă în portul Constanța

Luni după-amiază, în jurul orei 17,30, polițiștii de la Transporturi Maritime Port Constanța s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona danelor 92 - 93 din portul Constanța, a avut loc un accident de muncă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Secției Regionale de Poliție Transporturi, subcomisar Cerasela Miron, din verificările efectuate, la nava „Marzuk”, sub pavilion Georgia, aflată în operațiuni de încărcare fier vechi în dana 92, a avut loc un accident de muncă, prin cădere de la înălțime. Victima se numește Shehadah A., are 49 de ani, este cetățean sirian și angajat că ofițer punte. Bărbatul supraveghea încărcarea la navă a fierului vechi, moment în care s-a dezechilibrat și a căzut în hambarul navei de la o înălțime de circa 2,5 metri. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, secția Neurochirurgie, fiind diagnosticată cu traumatism de coloană cervicală și fractură costală, rămânând internat. Cercetările sunt continuate de Căpitănia Zonală Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii accidentului.Luni după-amiază, în jurul orei 17,30, polițiștii de la Transporturi Maritime Port Constanța s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona danelor 92 - 93 din portul Constanța, a avut loc un accident de muncă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Secției Regionale de Poliție Transporturi, subcomisar Cerasela Miron, din verificările efectuate, la nava „Marzuk”, sub pavilion Georgia, aflată în operațiuni de încărcare fier vechi în dana 92, a avut loc un accident de muncă, prin cădere de la înălțime. Victima se numește Shehadah A., are 49 de ani, este cetățean sirian și angajat că ofițer punte. Bărbatul supraveghea încărcarea la navă a fierului vechi, moment în care s-a dezechilibrat și a căzut în hambarul navei de la o înălțime de circa 2,5 metri. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, secția Neurochirurgie, fiind diagnosticată cu traumatism de coloană cervicală și fractură costală, rămânând internat. Cercetările sunt continuate de Căpitănia Zonală Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii accidentului.