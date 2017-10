Şoferul drogat care a condus cu permisul suspendat, arestat preventiv

Șoferul drogat care a condus cu permisul suspendat, arestat preventiv

Șoferul drogat care a circulat pe contrasens pe DN3, după care a ieșit în decor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La începutul acestei săptămâni, lui Lucian C. i-a venit rău și a căzut pe strada Nehoiului, din municipiul Constanța. La vederea cadrelor medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, acesta s-a ridicat, s-a urcat în autoturismul său marca Audi și a demarat în trombă.Asistenta de pe ambulanță a anunțat în dispecerat ce s-a întâmplat, polițiștii fiind alertați. La scurt timp după ce a plecat, Lucian C. a ieșit cu mașina în decor, după ce a circulat și pe contrasens, la intrare în Constanța, dinspre localitatea Valu lui Traian. La locul accidentului, a intervenit un echipaj SMURD, care l-a găsit pe bărbat în aceeași stare agitată, fiind recalcitrant.Potrivit oamenilor legii, tânărul, în vârstă de 23 de ani, din orașul Năvodari, a condus mașina aflându-se sub influența substanțelor interzise. Asupra acestuia, polițiștii au găsit o pungă cu canabis, un joint și un pistol cu gaze. În plus, tânărul a condus deși are permisul suspendat. Lucian C. a fost inițial reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța. Individul lucrează ca navigator și este fiul unui director adjunct al unei unități școlare din municipiul Constanța.