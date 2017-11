ŞOFERUL CARE A PRODUS ACCIDENTUL DE LA DORALY, FĂRĂ PERMIS ŞI BEAT LA VOLAN

ȘOFERUL CARE A PRODUS ACCIDENTUL DE LA DORALY, FĂRĂ PERMIS ȘI BEAT LA VOLAN

Polițiștii constănțeni au stabilit că șoferul care a produs accidentul de la Doraly, de azi, a condus sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 0,74 mg/l alcool în aer pur expirat. Inițial nu a dorit să fie testat cu aparatul alcooltest.Este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autoturism fără permis de conducere, conducere a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpa și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.Citește și UPDATE. ACCIDENT DORALY / Șoferul fugar a fost prins și condus la audieri Reamintim că astăzi, la ora 11:32, un bărbat a condus un autoturism pe șoseaua Mangaliei, dinspre strada Pandurului către strada Caraiman, iar la intersecția cu marcajul pietonal din dreptul unui complex comercial a surprins și accidentat grav o femeie de 42 de ani care se angajase in traversare pe marcajul pietonal.