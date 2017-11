Şoferul care a lovit un pieton pe strada Soveja, lăsat în libertate. Care este starea victimei

Șoferul care a lovit un pieton pe strada Soveja, lăsat în libertate. Care este starea victimei

Bărbatul care a lovit în week-end un pieton care traversa neregulamentar, pe strada Soveja, din municipiul Constanța, și care a fugit de la locul accidentului, s-a predat Poliției.El a declarat că regretă fapta comisă și că este dispus să ajute financiar familia bărbatului lovit. După ce a fost audiat la sediul Serviciului Rutier, Robert George Voinea a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța. Doar că, după ce a fost prezentat cu propunerea de arestare preventivă, magistrații Judecătoriei Constanța au luat decizia de a-l cerceta în stare de libertate, sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.Între timp, bărbatul lovit în timp ce traversa strada se simte mai bine.„Pacientul adus sâmbătă la UPU în stare foarte gravă, în urma unui accident rutier, este în momentul de față internat în secția Anestezie Terapie Intensivă. Bărbatul, în vârstă de 61 de ani, a fost în comă, intubat până astăzi. În cursul acestei dimineți (n.r. ieri) a fost detubat, evoluția fiind una favorabilă. Totodată, pacientul a fost supus unor investigații de specialitate unde s-a constatat remisia leziunilor cerebrale. Bărbatul rămâne în continuare sub atenta monitorizare a echipei din secția ATI”, precizează Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Constanța.Robert George Voinea este extrem de cunoscut de oamenii legii, fiind încătușat de aceștia de mai multe ori. În luna august a anului trecut, bărbatul a fost reținut ca urmare a unui scandal în interiorul unui restaurant din zona Sălii Sporturilor, din municipiul Constanța. Atunci a fost acuzat ca a lovit cu un baston telescopic o persoană influentă a lumii interlope, Cotnac, fratele lui Săceanu. După ce a fost reținut și propus spre arestare, magistrații Judecătoriei Constanța l-au lăsat în libertate, dispunând control judiciar pe o durată de 60 de zile.În acest an, la sfârșitul lunii iulie, bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost, din nou, încătușat, după un scandal cu cuțite, în parcarea unui club din stațiunea Mamaia, fiind cercetat în cazul comiterii unor infracțiuni de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Robert George Voinea fost somat atunci, alături de alți indivizi, fiind imobilizați și încătușați.Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța l-au reținut pe bază de ordonanță, pe o perioadă de 24 de ore, fiind formulată propunerea corespunzătoare către unitatea de Parchet competentă. Și de această dată, Robert George Voinea a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. În schimb, decizia a aparținut procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.