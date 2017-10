Şoferul care a intrat cu Audi-ul Q7 în Satul de Vacanţă a blocat traficul şi pe Tomis

3

Baiatul cu muschi isi lustruieste sectorul

Individul cu muschi din imagine,daca el este autorul,nu ar fi avut curajul sa faca asa ceva daca nu ar fi avut protectie in politie sau magistratura.Indivizi de genul asta au in general putina minte dar au in schimb instinctul de supravietuire bine dezvoltat.Vanghelie spunea ca el are scoala vietii.Instinct se spune la animale,"scoala vietii" se spune la noi oamenii. Nici functionarul public care s-a lasat mituit de acest individ nu are prea multa minte,dar sa zicem ca banul este ochiul dracului.Nu cautati rationamente logice cand judecati asemenea oameni pentru ca riscati sa va pacaliti singuri.Eu nu am pregatire de psiholog dar incerc de fiecare data sa intru in mintea infractorilor,atunci cand pot.Cum as proceda eu daca as avea muschi si daca m-as lasa prada instinctelor ? In primul rand as purta o imracaminte care imi scoate in evidenta forta fizica(vezi imaginea).Asta este primul semn de intimidare.Apoi as trece la insemnarea teritoriului revendicat de mine.Animalele urineaza la granita lor imaginara.Eu nu pot sa urinez pe zidul unui magazin ca nu intelege nimeni mesaul meu de amenintare.Atinci trebuie sa intru cu masina printre sute de oameni sau opresc masina in mijlocul bulevardului,sa fiu vizibil.Mesajul meu e clar:NU VA PUNETI CU MINE CA AICI ESTE TERITORIUL MEU SI TOT AICI SUNT PROTEJAT.EU AM PLATIT ! E CLAR ? Mesajul asta trebuie sa-l inteleaga in primul rand rivalii lui.In al doilea rand populatia,oamenii de rand trebuie sa inteleaga ca atunci cand vad o infractiune trebuie sa taca de frica.Gestul lui este o amenintare indirecta la adresa noastra.Baiatul cu muschi si-a marcat teritoriul.La prima vedere pare o infractiune banala.Dar in realitate asistam la inscaunarea unui nou sef de clan mafiot.O noua generatie de infractori isi revendica o parte din oras.Noi suntem calmi iar politia face statistici si culmea,infractiunile au scazut in ultimul trimestru.