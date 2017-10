Şoferii s-au speriat degeaba. Codul Rutier a rămas la fel

Șoferii s-au speriat degeaba. Codul Rutier a rămas la fel

Ce consecințe poate avea o întâlnire cu polițistul de la Rutieră? „Voi rămâne fără permis dacă-l șicanez pe boul care m-a enervat în trafic?” sau „Voi vizita psihologul dacă am călcat pe accelerație un pic mai mult?” - sunt doar câteva dintre întrebările care îi macină pe șoferi zilele acestea, având în vedere veștile alarmante despre intrarea în vigoare, în prima zi din 2012, a unui nou Cod Rutier.Polițiștii de la Rutieră îi liniștesc, însă: deocamdată, în vi-goare este tot „bătrânul” Cod Rutier. „Tentative pentru a modifica prevederile Codului Rutier au mai fost, dar au eșuat. Deocamdată, prevederile despre care se discută sunt în faza de proiect, dar astfel de proiecte au mai fost”, a afirmat comisarul șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța.De altfel, același aspect l-a subliniat și comisar șef Lucian Diniță, șeful Direcției Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.Termen optimist: aprilie 2012„În media s-a relatat că începând cu 1 ianuarie 2012 a intrat în vigoare Codul Rutier. Comisia din Camera Deputaților l-a denumit așa, dar sunt modificări și completări la legea cadru care reglementează circulația pe drumurile publice și nu au intrat în vigoare la 1 ianuarie. Ele vor intra în vigoare în momentul în care Parlamentul va discuta cele 487 de amendamente, care sunt formulate în momentul de față. Or acestea necesită timp și comportă, sigur, o gândire profundă, consultarea societății civile vizavi de aceste aspecte”, a afirmat șeful Poliției Rutiere.Oficialul a adăugat: „Singurul aviz pe care Comisia juridică l-a dat până în momentul de față este reducerea alcoolemiei în sânge de la 0,8 la 0,5”. Ceea ce nu înseamnă, însă, că prevederea a intrat în vigoare. Este nevoie să fie publicată în Monitorul Oficial înainte de a fi aplicată, au atras atenția polițiștii rutieriști.Un termen vehiculat pentru intrarea în vigoare a noilor prevederi este luna aprilie a acestui an; dar chiar și oamenii legii admit că termenul poate fi considerat optimist, având în vedere tentativele din trecut. „Până nu le văd aprobate, nu mai cred nimic”, a subliniat, referitor la acest subiect, cms. șef Dancu.Amenzi de peste un miliard de lei vechi în câteva zile!În schimb, ceea ce a intrat în vigoare de la începutul acestui an este schimbarea valorii punctului de amendă. Potrivit articolul 98 din Codul Rutier actual, „un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre de Guvern”. Ceea ce înseamnă că, de la 1 ianuarie 2012, un punct amendă este 70 de lei.Creșterea valorii se observă în valoarea totală a amenzilor aplicate, de exemplu, de polițiștii de la Rutieră Constanța.Astfel, în cele șase zile care au trecut de la începutul noului an, oamenii legii au aplicat puțin peste 1.900 de sancțiuni, în valoare de 113.000 de lei. Altfel spus, mai bine de un miliard de lei vechi, în mai puțin de o săptămână.Cei mai mulți șoferi (355) au fost sancționați cu câte 2 sau 3 puncte de amendă pentru că nu au purtat centura de siguranță; alți 126 de șoferi au fost amendați cu până la 8 puncte de amendă pentru că au depășit viteza legală. De ase-menea, au fost sancționați și peste 200 de pietoni.