Şoferii pot răsufla uşuraţi. Amenzile de circulaţie vor fi mai mici

Modificarea Codului Rutier: „Sancțiunile sunt abuzive“

Șoferii pot răsufla ușurați. Amenzile de circulație vor fi mai mici

Amenzile propuse în noua legislație rutieră, lansate din nou în dezbatere publică, sunt mai mici față de proiectul lansat de Ministerul Afacerilor Interne acum zece zile. Mai exact, s-a eliminat prevederea potrivit căreia permisul auto va fi suspendat pentru șoferii care nu își achită amenda în termen de 30 de zile, precum și cea care stabilea amenzi de până la 16.000 de lei.Ministerul Afacerilor Interne a publicat forma revizuită a proiectului care modifică și completează Codul Rutier, la zece zile după varianta propusă inițial. Mai exact, noul proiect dorește ca amenzile de circulație să crească treptat, pornind de la sancțiuni care vor ajunge până la 9.600 de lei, față de 16.000 de lei, cum era propus în proiectul inițial.„Forma revizuită a proiectului de act normativ a fost redactată în baza propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite până în prezent din partea cetățenilor, societății civile, a diferiților parlamentari care au avut luări de poziție publică sau organizații non-guvernamentale, ca urmare a supunerii documentului inițial în dezbatere publică”, precizează reprezentanții MAI.Fără sancțiuni drasticeNoul proiect de modificare al Codului Rutier elimină prevederea potrivit căreia permisul auto va fi suspendat pentru șoferii care nu își achită amenda de circulație. Totodată, a fost scoasă și dispoziția care stabilea amenzi de până la 16.000 de lei și permisul suspendat pentru doi ani pentru conducătorii auto care nu respectă culoarea roșie a semaforului. De asemenea, și prevederea conform căreia un șofer se alegea cu permisul suspendat pentru 120 de zile și o amendă de 10.000 de lei, dacă nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajați în traversare a fost eliminată. Astfel, cei care nu acordă prioritate de trecere pietonilor vor fi sancționați ca și până acum, cu amendă de până la 400 de lei și permisul suspendat pentru 30 de zile.Pedepse mai mari, dar nu exagerateModificările vizează în continuare pedepse mai mari pentru șoferii care nu respectă regulile de circulație, însă amenzile scad ușor comparativ cu prima formă a proiectului de lege. Concret, documentul modifică, și de această dată, clasele de sancțiuni. Noile dispoziții stabilesc clasa a V-a de sancțiuni, cu amenzi de la 21 la 50 de puncte amendă, în condițiile în care, în prima formă a proiec-tului, sancțiunile erau de la 21 la 100 de puncte amendă. De asemenea, se introduce o nouă clasă de amenzi, a VI-a, de la 51 la 120 de puncte amendă. Asta înseam-nă că cea mai mare sancțiune pe care o va putea suporta un șofer va fi de 9.600 de lei, față de 16.000 de lei, cât era propus în prima variantă a proiectului.Spre exemplu, sancțiunile scad în cazul șoferilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau pentru cei care depășesc cu mai mult de 60 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum. Dacă în prima variantă a proiectului, șoferii care încălcau astfel legea erau sancționați cu amendă de până la 10.000 de lei, acum sancțiunea scade până la 4.000 de lei. Se păstrează, însă, prevederea potrivit căreia acestora li se suspendă dreptul de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile.Ai vândut mașina? Trebuie să anunți în cinci zileNoile reglementări stabilesc că fostul proprietar are obligația de a notifica autoritățiile competente, în scris, înstrăinarea vehiculului, în termen de cinci zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, urmând ca aceasta să facă mențiunea corespunzătoare în evidențe și să înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului.„Notificarea înstrăinării se face prin declarație pe proprie răspundere din care să rezulte datele de identificare ale noului proprietar, însoțită de copia actului translativ de proprietate și de copia documentului eliberat de organul fiscal al administrației publice locale care confirmă radierea de pe rolul fiscal al fostului proprietar”, se precizează în proiect.Amenzile cuprinse în prima variantă a proiectului erau abuziveReglementările propuse inițial au fost considerate abuzive de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, care a solicitat reexaminarea cuantumului amenzilor și sancțiunilor propuse de MAI. Mai exact, UNTRR propunea o dezbatere publică în acest sens, luând în considerare impactul aplicării sancțiunilor propuse asupra șoferilor.„Considerăm că sancțiunile propuse prin proiectul de Ordonanță de Urgență sunt abuzive, întrucât se propun amenzi de până la 16.000 de lei, ceea ce însumează valoarea a 20 de salarii, în condițiile în care salariul minim garantat în plată este de 800 de lei. Având în vedere acest aspect, UNTRR solicită ca sancțiunile să fie progresive și proporționale”, spun reprezentanții UNTRR.