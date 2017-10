Şoferii îşi pot lua adio de la recuperarea banilor plătiţi pe timbrul de mediu

1

Sperante multe inseamna dezamagiri mari

Stirea ca cine a platit nu-si poate lua banii inapoi de la asa zisul stat al romanilor,este ceva redundant. Pai in ce tara traim? Cine e ala care-si inchipuie ca poate fi tratat cu respect de statul Romanesc, caruia ii tot da bani ,taxe,din momentul nasterii? S-a intamplat o singura data in istoria neamului ca romanii,da,romanii cei multi sa fie respectati de conducere,oricare at fi fost ea? Nici nu se va intampla,pentru ca niciodata la conducere nu vom avea oameni de reala calitate. Asta e viata...