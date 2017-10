Şoferii indisciplinaţi şi drumurile proaste - un coctail mortal în România

Șoferii indisciplinați și drumurile proaste - un coctail mortal în România

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Indisciplina șoferilor și drumurile în stare proastă provoacă mii de accidente anual în România, țară care are unul dintre cele mai grave bilanțuri din Europa în acest domeniu, relatează AFP. Miercuri, cinci persoane au murit și alte șapte au fost rănite când un camion a intrat într-un cortegiu funerar în apropiere de Cluj. Potrivit poliției, în pofida ploii torențiale și a drumului îngust, șoferul a încercat să depășească procesiunea, dar a fost obligat să vireze pentru a evita un vehicul venind din sens invers. De atunci, autoritățile locale au decis să impună reguli drastice în cazul cortegiilor funerare, persoanele îndoliate fiind obligate să poarte fanioane și însemne reflectorizante. În iulie, opt persoane care veneau de la o nuntă au murit și alte 24 au fost rănite când autobuzul în care se aflau a fost lovit în plin de un tren la o trecere de cale ferată. Potrivit martorilor oculari, șoferul a decis să ignore semnalizarea care anunța trecerea iminentă a trenului, considerând că are suficient timp pentru a trece. Potrivit unui responsabil al poliției rutiere, Paul Ulieru, accidentele provocate de starea proastă a drumurilor, mai ales din cauza gropilor ce obligă șoferii să facă un slalom periculos, „reprezintă specificul românesc” în materie. De asemenea, nu de puține ori se întâmplă ca o cireadă de vaci să intre pe o șosea în căuta-rea de pășuni, iar căruțele circulă pe șosea bulversând un trafic deja infernal. „Nicăieri în Occident nu vezi așa ceva, dar în România, unde parapeții metalici sunt în general furați, mulți pietoni sunt uciși în timp ce traversează“, a declarat Ulieru. Un alt factor de risc îl constituie microbuzele care fac curse între marile orașe la prețuri modice. Șoferii încalcă de multe ori normele de siguranță. În total 6.617 accidente grave s-au înregistrat în 2006 în România, în scădere cu 7,2 % față de anul precedent. Numărul deceselor a rămas însă aproape la fel: 2.464 morți, față de 2.491 în 2005. În timp ce autoritățile doresc o reducere cu încă 5% a numărului de accidente, bilanțul s-a agravat în primul semestru al acestui an. Numărul accidentelor a crescut cu 11,8% în raport cu aceeași perioadă din 2006, cel al deceselor a crescut cu 5%, iar cel al răniților grav cu 12,4%. Ceea ce îngrijorează poliția este că la trei persoane rănite se înregistrează un deces. Cifra plasează România în fruntea clasamentului în Europa, unde media este un mort la 40 de răniți. Potrivit experților, nivelul ridicat al mortalității se explică și printr-un parc de automobile învechit, cu vehicule care nu respectă normele de securitate. Astfel, un șoc suferit de o Dacia veche pe partea șoferului provoacă moartea acestuia în 99% din cazuri. Poliția subliniază că nu trebuie să se uite nici boom-ul înregistrat în ceea ce privește numărul de vehicule, care a atins 4,6 milioane la 21,5 milioane de locuitori, dublu față de 1990, în timp ce infrastructurile nu au urmat același ritm.Indisciplina șoferilor și drumurile în stare proastă provoacă mii de accidente anual în România, țară care are unul dintre cele mai grave bilanțuri din Europa în acest domeniu, relatează AFP. Miercuri, cinci persoane au murit și alte șapte au fost rănite când un camion a intrat într-un cortegiu funerar în apropiere de Cluj. Potrivit poliției, în pofida ploii torențiale și a drumului îngust, șoferul a încercat să depășească procesiunea, dar a fost obligat să vireze pentru a evita un vehicul venind din sens invers. De atunci, autoritățile locale au decis să impună reguli drastice în cazul cortegiilor funerare, persoanele îndoliate fiind obligate să poarte fanioane și însemne reflectorizante. În iulie, opt persoane care veneau de la o nuntă au murit și alte 24 au fost rănite când autobuzul în care se aflau a fost lovit în plin de un tren la o trecere de cale ferată. Potrivit martorilor oculari, șoferul a decis să ignore semnalizarea care anunța trecerea iminentă a trenului, considerând că are suficient timp pentru a trece. Potrivit unui responsabil al poliției rutiere, Paul Ulieru, accidentele provocate de starea proastă a drumurilor, mai ales din cauza gropilor ce obligă șoferii să facă un slalom periculos, „reprezintă specificul românesc” în materie. De asemenea, nu de puține ori se întâmplă ca o cireadă de vaci să intre pe o șosea în căuta-rea de pășuni, iar căruțele circulă pe șosea bulversând un trafic deja infernal. „Nicăieri în Occident nu vezi așa ceva, dar în România, unde parapeții metalici sunt în general furați, mulți pietoni sunt uciși în timp ce traversează“, a declarat Ulieru. Un alt factor de risc îl constituie microbuzele care fac curse între marile orașe la prețuri modice. Șoferii încalcă de multe ori normele de siguranță. În total 6.617 accidente grave s-au înregistrat în 2006 în România, în scădere cu 7,2 % față de anul precedent. Numărul deceselor a rămas însă aproape la fel: 2.464 morți, față de 2.491 în 2005. În timp ce autoritățile doresc o reducere cu încă 5% a numărului de accidente, bilanțul s-a agravat în primul semestru al acestui an. Numărul accidentelor a crescut cu 11,8% în raport cu aceeași perioadă din 2006, cel al deceselor a crescut cu 5%, iar cel al răniților grav cu 12,4%. Ceea ce îngrijorează poliția este că la trei persoane rănite se înregistrează un deces. Cifra plasează România în fruntea clasamentului în Europa, unde media este un mort la 40 de răniți. Potrivit experților, nivelul ridicat al mortalității se explică și printr-un parc de automobile învechit, cu vehicule care nu respectă normele de securitate. Astfel, un șoc suferit de o Dacia veche pe partea șoferului provoacă moartea acestuia în 99% din cazuri. Poliția subliniază că nu trebuie să se uite nici boom-ul înregistrat în ceea ce privește numărul de vehicule, care a atins 4,6 milioane la 21,5 milioane de locuitori, dublu față de 1990, în timp ce infrastructurile nu au urmat același ritm.