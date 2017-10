Şoferii începători ar putea fi obligaţi să conducă doar cu însoţitor

Șoferii începători ar putea fi obligați să conducă doar cu însoțitor

Șoferii începători ar putea fi obligați să fie însoțiți, la deplasările pe timp de noapte, de o persoană adultă care are permis de conducere de cel puțin cinci ani, potrivit unui amendament adoptat în acest sens în comisiile parlamentare la modificarea Codului Rutier.Senatorii din Comisiile senatoriale juridică, pentru Apărare și Administrație publică au adoptat, la începutul săptămânii, un amendament al senatorului Nicolae Moga la proiectul de modificare a Codului rutier propus de Guvern. Potrivit acestui amendament, conducătorul de autovehicule posesor al categoriilor B1 și A care are o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere are obligația să nu conducă vehicule din categoriile A1, A2 (dacă nu a posedat anterior A1), B1, A, BE, pe autostrăzi, pe timpul nopții sau pe timpul zilei când vizibilitatea este redusă sub 100 metri, și să fie însoțit de o persoană adultă, membru al familiei sau posesor al permisului de conducere cu o vechime de cel puțin cinci ani de zile, în deplasarea pe timp de noapte, pentru vehiculele din categoria A sau BE.Accidentele grave, produse de șoferi tineri La depunerea acestor amen-damente, senatorul Nicolae Moga a argumentat că legislația românească trebuie să țină cont de practica europeană și de faptul că, anual, în România aproximativ 27 la sută din accidentele grave de circulație sunt produse de conducători auto cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. „Varianta optimă pentru conducătorii auto începători de a dobândi experiență în condiții minime de risc este instituirea unor restricții de deplasare”, susține acesta.Valabilitatea permisului de conducere La propunerea aceluiași senator, membrii celor trei Comisii au decis să se introducă diferențieri în funcție de grupa de vârstă a conducătorului auto în ceea ce privește perioada de valabilitate a permiselor de conducere. Astfel, valabilitatea permiselor de conducere va fi de cinci ani, pentru persoanele de până la 60 ani, și de trei ani, pentru cei cu vârsta peste 60 de ani, în cazul autovehiculor cu mai multe locuri (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb și Tv).Valabilitatea permisului pentru autoturisme și motociclete (AM, A1, A2, A, B, BI și BE) pentru conducătorii auto de până la 60 de ani ar urma să fie de zece ani, de cinci ani pentru cei până la 70 de ani, și de trei ani pentru cei care au depășit această vârstă.