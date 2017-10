Şoferii-golani de microbuze: cu maneaua la maxim, băuţi la volan!

Șoferii-golani de microbuze: cu maneaua la maxim, băuți la volan!

Cu o mână fumează, în cealaltă țin strâns banii adunați de la pasageri în timp ce vorbesc la telefon și, cu toate acestea, mai au „loc” să și conducă. Este vorba despre unii șoferi de maxi-taxi din Constanța, care parcă au făcut școala de șoferi ajutați de… roabă.Unii șoferi de maxi-taxi transportă pasageri ca și cum ar căra cartofi. Nu se asigură, merg cu viteză și pun în pericol, zilnic, viața celorlalți participanți la trafic, dar mai ales a celor care nu au alte mijloace de transport și trebuie neapărat să circule cu microbuzele de transport persoane.Constănțenii se plâng că sunt înghesuiți ca sardinele, că nu pot spune nimic, pentru că imediat șoferii le închid gura, iar condițiile de drum sunt groaznice. O cursă cu maxi-taxiul te poate aduce în pragul disperării… sau al vomitării. Pe lângă faptul că sunt neatenți, unii șoferi care transportă persoane nu au limită de viteză, taie fața altor mașini și fac slalom printre ceilalți participanți la trafic. Însă de obicei, în apropierea semafoarelor, fac tot posibilul pentru a prinde „roșu”, poate-poate vor mai urca niște călători. Cetățenii consideră că este vina patronilor de firme de transport în comun, pentru că, la orele de vârf, microbuzele circulă foarte greu și nu pot prinde loc, astfel că de multe ori întârzie la serviciu.Conduc cu viteză și nu acordă prioritatePe de altă parte, polițiștii constănțeni consideră că vina este în totalitate a șoferilor, care, pentru profit, înghesuie cât mai multe persoane la o cursă. Multe microbuze din Constanta au defecțiuni la sistemul de lumini. Unii șoferi de microbuz sunt neglijenți și nu aprind farurile, chiar și la lăsarea serii sau dacă vremea o impune. În plus, unii dintre șoferii de pe maxi-taxi sunt teribiliști, fac depășiri neregulamentare, merg cu viteză excesivă și chiar umblă băuți la volan! Drept dovadă stau și controalele făcute de polițiștii rutieri, de la începutul acestui an, la condu-cătorii auto care fac transport public de persoane. Sute de șoferi au fost amendați. Din nefericire, în ciuda amplelor controale ale polițiștilor rutieri constănțeni, șoferii maxi-taxiurilor nu se „dau bătuți”, ci continuă să facă aceleași greșeli care, uneori, pot fi fatale.„De la începutul acestui an, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru neacordare prioritate autoturisme, cinci pentru neacordare prioritate pietoni, cinci pentru depășire neregulamentară, 653 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 55 pentru folosirea telefonului mobil”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.Pe lângă aceste amenzi, rutieriștii au depistat în trafic și trei șoferi de maxi-taxi băuți, deși se aflau la volan! În plus, alți 61 de conducători auto au fost prinși conducând cu viteză în timp ce aveau pasageri în maxi-taxi.Polițiștii rutieri spun că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.