Şoferii fără permis sunt „pericol public“ doar după ce ucid

Judecătorii îi tolerează

Șoferii fără permis sunt „pericol public“ doar după ce ucid

Cele mai multe infracțiuni rutiere descoperite de polițiștii constăn-țeni au în prim plan indivizi care se urcă la volan fără a poseda permis de conducere. Nu este zi fără ca pe buletinul de presă al poliției să nu apară cel puțin două, trei astfel de cazuri, care, de cele mai multe ori, sunt trimise în instanță pentru începerea urmării penale. Însă, potrivit polițiștilor, în ziua de azi, nimeni nu se mai teme să urce la volanul mașinii fără permis, deoarece instanțele de judecată sunt foarte indulgente cu făptașii. O amendă, cel mult un an de închisoare cu suspendare pentru cei aflați la mai multe abateri, și din nou pe stradă. Așa se face că ajungem să ne gândim la acești indivizi și să îi luăm în serios abia după ce bagă în mormânt oameni nevinovați, care cad victime nepriceperii și teribi-lismului lor în trafic. Polițiștii constănțeni țin să tragă un semnal important de alarmă în acest sens, sătui ca munca lor să fie aruncată la gunoi de judecători pentru care indivizi prinși la volan fără permis de „n” ori nu reprezintă pericol public. 369 de șoferi prinși fără a deține permis De la începutul anului și până în prezent, polițiștii din județul Constanța, nu numai cei de la rutieră, au prins în trafic 369 de șoferi care nu posedau permis de conducere. Majoritatea sunt bine mersi și acum, după ce judecătorii au hotărât să îi pedepsească cu cel mult o amendă. Polițiștii sunt siguri că o bună parte dintre ei conduc în continuare fără a-și face mari probleme de conștiință, convinși fiind că așa cum au reușit o dată să se bucure de clemența judecătorilor, o vor face și a doua sau a treia oară. Cele mai multe cazuri se înregistrează în mediul rural. Scapă datorită judecătorilor „Există o creștere de la an la an a celor care conduc fără permis și sunt prinși în trafic de polițiști. Eu, personal, am prins de două ori aceeași persoană, culmea, în același loc. Am ajuns să ne și cunoaștem. Am un coleg care i-a făcut unuia trei dosare penale pentru conducere fără permis, însă nu se întâmplă nimic fiindcă oamenii aceștia se bucură, de obicei, de clemența judecătorilor”, ne spune și subinspectorul Marius Ghiță, purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța. Deși Codul Penal prevede și pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, judecătorii aleg de obicei să acorde doar o amendă. „Dacă primesc doar amendă, normal că sunt încurajați să mai facă și altă dată”, susțin polițiștii. Doi oameni au murit numai în aprilie Potrivit polițiștilor, numai în luna aprilie, în județul Constanța au avut loc cinci accidente, dintre care două foarte grave, produse de șo-feri care nu dețineau permis de conducere. Cel mai tragic a avut loc între localitățile Negru-Vodă și Cerchezu, soldat cu moartea a doi frați. Potrivit polițiștilor, Regep Ibram, de 33 de ani, din Negru-Vodă, fără a poseda permis de conducere, se afla la volanul unui autoturism marca Dacia 1310 și, din cauza neîndemânării în conducere, dar și a vitezei ex-cesive, a părăsit partea caro-sabilă, intrând în coliziune cu doi copaci, aflați pe partea dreaptă a sensului său de mers. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto, dar și al fratelui său, Amet Ibram, de 32 de ani, care era pasager în autoturism pe locul din dreapta față. Într-un alt accident produs de un șofer fără permis, tot în aprilie, o persoană a fost grav rănită. O femeie fără permis a rănit un copil de șapte ani Tot din cauza neîndemânării în conducere, marți a fost la un pas să se întâmple o altă tragedie în orașul Ovidiu. Polițiștii din localitate cercetează în stare de libertate pe Loredana E., de 21 ani, din Constanța, care a fost depistată conducând un auto-turism, fără a poseda permis de conducere. Din cauza neîn-demânării în conducere, șoferița de ocazie a intrat în gardul unei grădinițe, lovind ușor și un minor de 7 ani, care conducea o bicicletă în zonă. Celei în cauză i s-a întocmit dosar penal. Un alt exemplu poate fi dat tot din ziua de marți. Un echipaj mixt format dintr-un polițist al Secției 3 și un jandarm, în jurul orei 23,45, au oprit și scos din trafic un autoturism, marca Dacia 1300, de culoare albastră, care circula pe Strada Ștefan cel Mare, condus de Taner A., de 19 ani, din Constanța. În urma verificărilor în evidențe, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de auto-vehicule și i s-a întocmit dosar penal. Mai mult, conform unei cen-tralizări a Poliției Rutiere Constanța, în primele trei luni ale anului, neîndemânarea în con-ducere (sau conducerea fără a deține permis – în traducere liberă) a fost cea de-a treia cauză principală a producerii de accidente rutiere în județ.