Şoferii de microbuze - obosiţi, neatenţi şi cu surplus de pasageri

Concluzia controalelor rutiere:

Șoferii de microbuze - obosiți, neatenți și cu surplus de pasageri

Cei cinci pasageri uciși în microbuzul morții nu au avut nicio șansă. Au fost pur și simplu condamnați la moarte în momentul în care șoferul și-a luat ochii de la drum pentru a-și pune ordine în documente. O clipă de neatenție, o fracțiune de secundă au făcut ca viețile a cinci oameni să se sfârșească într-un mod atât de crunt. În urma impactului extrem de violent, pasagerii și șoferul au fost dezmembrați, polițiștii chinuindu-se ore întregi să le adune bucățile de trup împrăștiate pe asfalt și pe câmp. Conducătorul microbuzului nu va ști niciodată ce l-a lovit. Nici nu și-a dat seama că mașina pe care o conducea a pătruns pe contrasens într-o curbă deosebit de periculoasă, nu a apucat să observe nici măcar mastodontul de care s-au făcut praf. Polițiștii spun că la fața locului nu a existat nici cea mai mică urmă de frânare din partea microbuzului, semn că șoferul nu a văzut pericolul și s-a înfipt cu toată viteza în tirul care circula regulamentar. 111 oameni au murit de la începutul anului Din păcate, acest accident nu este singular și face parte dintr-un lung șir de evenimente rutiere în care au fost implicate, de la începutul anului, autovehicule destinate transportului de persoane. Numărul persoanelor care au murit în accidente în care au fost implicate autovehicule destinate transportului public a crescut în primele zece luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2008, potrivit unui bilanț realizat de Poliția Rutieră. Astfel, în primele zece luni din 2009, în cele 254 de accidente grave, la nivel național, în care au fost implicate autovehicule de transport public au murit 111 persoane, cu 19 mai multe față de aceeași perioadă din 2008, și au fost rănite grav alte 241. Cele mai grave evenimente rutiere au avut însă în prim-plan microbuze care au efectuat curse de transport persoane interurbane. Siguranța pasagerilor Această statistică ridică practic mingea la fileu Serviciului de Poliție Rutieră Constanța, care a propus în repetate rânduri instituțiilor abilitate de la centru ca transportul de persoane pe rute interurbane să nu se mai efectueze cu microbuze. „În primul rând, este vorba despre siguranța călătorilor. Diferența dintre un autocar și un microbuz în ceea ce privește protecția pasagerilor este imensă. Vă fac o comparație simplă între două accidente rutiere grave în care au fost implicate, în ultimele zile, mijloace de transport călători. Accidentul de la noi, dinspre Tulcea, unde microbuzul acela s-a făcut praf după ce s-a ciocnit cu un tir, și accidentul de la Alba Iulia, unde un autocar s-a ciocnit tot cu un tir. Condițiile au fost aproximativ aceleași. Numai că la Alba au murit două femei și asta nu din cauza impactului ci pentru că au fost strivite de ceilalți călători care au căzut peste ele. Cu puțin noroc, ar fi putut să scape tefere. În schimb, la Constanța, același tip de impact, viteze aproximativ apropiate, cinci persoane au fost practic dezmembrate, nu au avut nici cea mai mică șansă. A fost horror acolo. Creieri, mâini, picioare împrăștiate pe șosea, șoferul secționat. A fost un măcel în toată regula. Dacă acolo ar fi fost un autocar în locul microbuzului, situația ar fi fost cu totul alta. Ar fi murit probabil șoferul, cel mult două persoane, însă în nici un caz nu am fi avut un carnagiu. Autocarele oferă condiții de siguranță mult mai mari călătorilor, oamenii sunt mult mai bine protejați în cazul unui accident”, ne-a povestit subinspectorul Marius Ghiță, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere. Microbuze de marfă transportă călători Polițiștii constănțeni arată cu degetul și către ARR și RAR care autorizează pentru transportul de călători microbuze care sunt proiectate și construite pentru transportul de marfă. „Microbuzul a fost făcut pentru transport marfă. Pentru că sunt mai ieftine, firmele de transport le cumpără, le sudează scaune, iar cei de la ARR și RAR le certifică și le autorizează pentru transportul de persoane. Normal că acel vehicul nu va putea niciodată să își protejeze călătorii în cazul unor evenimente rutiere pentru că ele nu au fost construite pentru așa ceva”, a mai adăugat Marius Ghiță. În aceste condiții, Poliția Rutieră Constanța recomandă instituțiilor abilitate ca transportul de persoane pe rute interurbane să nu se mai efectueze cu microbuze. Oamenii legii recunosc că atribuțiile lor în controlarea acestor vehicule sunt limitate și se referă strict la respectarea legislației rutiere. Tot ce înseamnă însă condiții de autorizare, licențe de transport, rute țin de Autoritatea Rutieră Română. Controale tematice De la începutul anului și până în prezent, polițiștii constănțeni au efectuat mai multe controale tematice în trafic printre conducătorii de microbuze. Cele mai multe nereguli constatate țin de oboseala la volan, neatenția în conducere și depășirea numărului de pasageri înscris în cartea tehnică. „Îl oprești și vezi că are 20 de pasageri în loc de 16. Începe să îți spună că nu a avut ce să facă, oamenii s-au urcat în stație fără voia lui și nu a putut să îi dea jos. Îi verifici actele, îi completezi procesul verbal de contravenție, moment în care lumea din microbuz începe să se agite. Se ceartă cu noi, că întârzie la muncă, își varsă toată supărarea pe noi, că ne luăm de șoferi nevinovați, că nu îi vedem pe ăia cu Mercedes-uri. Când se întâmplă vreun accident, tot ei arată către noi, că unde era Poliția când ăla circula cu surplus de pasageri”, spune subinspectorul Ghiță. „Microbuzul tot ar fi plecat de acolo” Șoferul microbuzului morții a fost oprit de un echipaj de la Poliția Rutieră cu doar jumătate de oră înainte de producerea accidentului. La controlul actelor, Nicolae Cojocea le-a spus oamenilor legii că nu are certificatul de înmatriculare la el, motiv pentru care a primit un avertisment scris și a fost lăsat să plece mai departe. După vreo 20 de kilometri avea să se întâmple tragedia. Nu mică le-a fost mirarea polițiștilor când au găsit printre fiarele contorsionate ale microbuzului certificatul de înmatriculare, care, pe deasupra, mai avea și Inspecția Tehnică Periodică expirată de câteva zile. Mulți au acuzat atunci Poliția Rutieră că a permis să se întâmple acest accident, deoarece a lăsat să plece mai departe un microbuz cu ITP expirat. „Orice am fi făcut, nu puteam să blocăm acel microbuz acolo. În primul rând, polițistul a mers pe buna credință a șoferului și l-a crezut că nu are certificatul la el. De aceea i-a dat doar avertisment. Însă, chiar dacă ar fi prezentat talonul și polițistul ar fi constatat că Inspecția Tehnică este expirată, tot nu ar fi putut să îl împiedice pe șofer să-și continue drumul. Legea spune clar că se reține talonul și se eliberează o dovadă valabilă 15 zile. Deci tot ar fi plecat de acolo”, a declarat Marius Ghiță.