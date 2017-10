Şoferii, amendaţi dacă fumează în maşina firmei. Poliţiştii îşi fac cruce: "Nu îndrăznim să dăm astfel de amenzi"

Șoferii, amendați dacă fumează în mașina firmei. Polițiștii își fac cruce: "Nu îndrăznim să dăm astfel de amenzi"

Legea 349/2002, cunoscută de cei mai mulți drept legea antifumat a reușit să scoată la iveală, încă o dată, incompetența parlamentarilor. Drept dovadă, la nici o lună de la intrarea în vigoare a legii, senatorii vin cu o serie de amendamente prin care vor să schimbe legea antifumat. Această lege este atât de ambiguă, încât nici măcar oamenii legii nu îndrăznesc să o aplice, întrucât nu știu cum poate fi interpretată o încălcare a legislației.Atât conducerea Poliției Locale Constanța, cât și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Constanța au confirmat, pentru ziarul Cuget Liber, faptul că nu a fost acordată nicio amendă sau avertisment în privința șoferilor care fumează în trafic, la volanul autoturismelor care aparțin societăților comerciale. Motivul? Legea este atât de anapoda încât le este și rușine să o aplice: „Nu am dat nicio amendă pentru acest lucru. Sincer vă spun, nici nu îndrăznim!”„Legea asta trebuie schimbată“Potrivit legii, mașina de serviciu este considerată „loc de muncă” și, prin urmare, fumatul este interzis. Aceeași regulă se aplică și în cazul taxiurilor, a microbuzelor sau transportului în comun. Șoferii firmelor private spun că este de-a dreptul strigător la cer să îi vadă pe alții în mașini că fumează și ei să nu-și poată aprindă o țigară de teama de a nu fi amendați. „Am ajuns acum să opresc din jumătate în jumătate de oră pentru a fuma. Dacă merg până la București, opresc de cinci ori cel puțin. Nu mi se pare în regulă, eu nu pot fuma că sunt în mașina firmei, dar lângă mine la semafor alții fumează. Am un vecin care este polițist și l-am întrebat sincer ce părere are de legea asta. Mi-a spus că a primit ordine de la comandant să nu îi sancționeze pe cei care fumează în mașini, pentru a nu-și pune oamenii în cap. Și până la urmă așa este normal, chiar dacă își fac datoria, dar legea asta trebuie schimbată”, a declarat un șofer al unei firme de curierat.Stațiile de autobuz, spații închiseAlexandru Iordache sau nea Nelu, așa cum îl știu toți șoferii Regiei Autonome de Transport în Constanța, conduce de-o viață autobuzele RATC și se mândrește că este printre primii șoferi ai Regiei. Este fumător și, implicit, este afectat de legea antifumat, pe care culmea, o susține. Deși spune că în fond legea este bună, modul în care ea a fost aplicată este inexplicabil. „Niciodată nu s-a întâmplat ca vreun pasager să se plângă de fumul de țigară, nici nu ar avea cum pentru că autobuzele sunt bine compartimentate. Prin legea asta, ni s-a interzis complet fumatul. Stresul este enorm. Sunt copii obraznici, fac prin autobuz lucruri de neimaginat și este greu să te concentrezi la ceea ce ai de făcut. Sunt șofer de autobuz de 43 de ani și nu am avut niciodată vreun accident. Unele lucruri sunt aberante în această lege. Vă dați seama că nici pasagerii care așteaptă în stații nu pot fuma? Deși se află în aer liber, copertina și cei trei pereți, dacă-i pot numi așa, se consideră spațiu închis. Este absolut aberant”, a declarat Alexandru Iordache, șofer RATC.v v vPotrivit legii antifumat în vigoare, spațiul închis este definit acela care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar, ori permanent. În cazul șoferilor, locul pereților din această lege a fost luat de ușile autoturismului. Legea antifumat, prin care se interzice complet fumatul în toate spațiile închise, în spațiile închise de la locul de muncă, în locurile de joacă pentru copii, în unități sanitare, precum și în cele de învățământ, a intrat în vigoare pe 17 martie 2016.