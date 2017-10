ŞOFERI, VEŞTILE SUNT BUNE! INFORMAŢIA ZILEI DESPRE TARIFELE RCA

1

ACCIDENTE RUTIERE

PE DATA DE 26-05-2017 PE RAZA COMUNEI CASTELU PE SENSUL DE MERS MEDGIDIA CONSTANTA STATIONA NEPERMIS PE O BANDA A DRUMULUI 22C O AUTOUTILITARA IN APROPIEREA TRECERII DE PIETONI DE LANGA SEDIUL POLITIEI RURALE CASTELU,FARA LUMINI DE AVARIE ORI INSTALAT IN SPATE TRIUNGHI REFLECTORIZANT C IRCULAM REGULAMENTAR CU 50KM /ORA AM SEMNALIZAT SI DEPASIT PRIN SANGA SI AM FOST LOVIT VIOLENT DE AUTOSPECIALA MERCEDES DE 3,5 TONE 11-REL-IL AVAND SI VOLAN PE DREAPTA?SOFERUL A DECLARAT CA CIRCULA CU PESTE 70 KM/ORA PE SECTORUL DE DRUM COMUNAL VITEZA MAXIMA ESTE 50KM/ORA NU AM FOST TESTAI CU ETILOTEST??? AM AVUT AVARII URATE EU CT-08-NRX AM FOST LA POLITIE AM FACUT DECLARATIE AMIABILA IAR IN DESEN AUTOUTILITARA CE OCUPA N ELEGAL O BANDA DE CIRCULATIE PE SENSUL MEDGIDIA CONSTANTA NU I S-A DAT NUMAR DE IN MATRICULARE ACUZ POLITIA DE PARTINIRE CU REA INTENTIE,CE CREDETI SOFERUL DE PE 11-REL-IL MI-A SUSTRAS [FURAT] TALONUL AUOTURISMULUI MEU EL ESTE DIN SLOBOZIA,IN SCOPUL SANTAJARII MELE DAR TALONUL ERA PE NUMELE SOTIEI MELE SI NUI A PUTUT FACE NIMIC LA ASIGURATORUL FIRMEI EUROINS,ACUM ASIGURAORUL MEU MI-A CERUT SA-I ADUC ANEXA 2 DE LA POLITIA COMUNEI CASTELU,SOFERUL DE PE AUTOSPECIALA 11-REL- IL MI L-A TRIMIS IN CONSTANTA LUNI 29-05-2017 PRIN DOMNUL LEONARD CE LUCREAZA LA REGIONALA CFR IN ZONA COMPLEXULUI FOSTEI CANTINE ICH ,AM TRIMIS LA POLITIE MESAJ SCRIS PRIN INTERNET SI AM SI PRIMIT NUMAR DE SESIZARE,ATENTIE MARE DRAGI CONSTANTENI, MULTUMESC POLITIEI ROMANE PE ACEASTA CALE DE RECEPTIVITATE DE TIP NOU EUROPEAN.