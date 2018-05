Şoferi prinși pe picior greşit! Printre ei, o puştoaică de 16 ani, la volan fără permis

Șoferi prinși pe picior greșit! Printre ei, o puștoaică de 16 ani, la volan fără permis

Au fost zile de foc pentru polițiștii de la Rutieră. Oamenii legii au tras pe dreapta mai mulți șoferi indisciplinați și i-au sancționat în funcție de legile încălcate.Așadar, la data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Culmea, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Soveja, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.Cu o zi în urmă, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au depistat un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Portului, din Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.La data de 12 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au tras pe dreapta un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Aliman, județul Constanța, care a condus un moped, pe strada Principală, din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În aceeași zi, polițiștii din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Aliman, județul Constanța, care a condus un autoturism pe Dc 51, direcția Dunăreni-Aliman, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, polițiștii din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au identificat în trafic o minoră, în vârstă de 16 ani, din localitatea Aliman, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Principală, din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot pe 12 mai, polițiștii din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au depistat un bărbat, în vârstă de 53 ani, din localitatea Deleni, județul Constanța, care a condus un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.Și nu în cele din urmă, polițiștii din cadrul postului de Poliție Ostrov au depistat un bărbat, în vârstă de 41 ani, din localitatea Ostrov, județul Constanța, care a condus un autoturism în localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.Toți șoferii prinși pe picior greșit s-au ales cu dosar penal.