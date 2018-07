Şoferi prinşi pe picior greşit! A plouat cu dosare penale, la Constanţa

Șoferi prinși pe picior greșit! A plouat cu dosare penale, la Constanța

La data de 30 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție au identificat un tânăr, în vârstă de 23 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 29 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 29 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Primăverii, din localitatea Cobadin, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, unde acesta a refuzat.La data de 28 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Cobadin, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 28 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un tânăr, în vârstă de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Ciocârlia de Sus, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze, au fost întocmite dosare penale.