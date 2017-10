Şoferi prinşi băuţi la volan pe străzile din Constanţa

Șoferi prinși băuți la volan pe străzile din Constanța

Mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale după ce au petrecut în localurile din Constanța și apoi s-au urcat băuți la volan.Sâmbătă noaptea, în jurul orei 2.15, Adrian Pavel, de 32 de ani, conducea un Volkswagen pe strada General Virtejanu din municipiul Mangalia, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul a suflat în aparatul Drager, rezultatul fiind pozitiv: avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat să se supună recoltării de probe biologice.La aceeași oră, tot în municipiul Mangalia, Adrian Virgil Stanciu, de 42 de ani, turist, conducea o Dacia pe strada Portului când a fost tras pe dreapta de rutieriști. În urma verificărilor, etilotestul a arătat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.O oră și jumătate mai târziu, Iulian Tiberiu Georgescu, de 44 de ani, conducea un Mercedes pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța. În zona intersecției cu strada Suceava, bărbatul a fost oprit pentru un control al polițiștilor rutieri aflați în misiune. Astfel, oamenii legii au descoperit faptul că bărbatul avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.În jurul orei 4.30, Ion Pîrvu, de 46 de ani, conducea un Volkswagen pe bulevardul 1 Decembrie 1918, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.Însă nu doar domnii au fost prinși de rutieriști băuți la volan. Și două domnișoare au fost trase pe dreapta și miroseau a alcool.În jurul orei 4.40, Oana Stoica, de 29 de ani, conducea un BMW pe bulevardul Mamaia. În zona intersecției cu strada Bucovina, șoferița a fost trasă pe dreapta și testată cu aparatul Drager. Rezultatul a fost pozitiv: aceasta avea o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.În jurul orei 8, Marinela Roxana Niță, de 19 ani, din București, conducea un BMW pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult de atât, tânăra nu avea nici permis de conducere și a și lovit o mașină.În toate cazurile, polițiștii rutieri au întocmit dosare penale.