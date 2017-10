Şoferi penali pe străzile din Constanţa

Șoferi penali pe străzile din Constanța

Polițiștii din Medgidia îl cercetează în stare de libertate pe Nicolae Cătălin I., de 45 de ani, din localitate, care conducea pe raza municipiului Medgidia deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.Oamenii legii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat în trafic pe Silviu B., de 30 de ani, din localitatea Limanu, care conducea un moped pe drumul comunal 8. La un moment dat, tânărul a căzut, pe șosea, accidentându-se. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis pentru nicio categorie de autovehicule. Și polițiștii din Medgidia cercetează în stare de libertate un tânăr. Liviu Constantin A., de 24 de ani, conducea pe raza localității în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Cei trei s-au ales cu dosare penale.