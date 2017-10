Şoferi penali pe străzile din Constanţa

Șoferi penali pe străzile din Constanța

Polițiștii rutieri au prins, într-o singură zi, cinci șoferi care au încălcat legea. Astfel, polițiștii rutieri l-au prins pe Dragoș Florin C., de 29 de ani, din Medgidia, care conducea pe șoselele din județ deși era băut. În continuare, oamenii legii au depistat-o pe Elena Andreea L., 30 de ani, din Constanța, care conducea nestingherită, deși mașina nu era înmatriculată. În plus, polițiștii Secției 2 au tras pe dreapta un bărbat de 32 de ani, Constantin Ciprian T., care se afla la volan deși era băut și, pe deasupra, nici nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.De asemenea, polițiștii din Costinești îl cercetează pe Marian G., de 44 de ani, din localitate. Oamenii legii l-au prins pe bărbat în timp ce conducea un moped pe drumurile publice, deși nu avea permis de conducere. Și polițiștii din Ovidiu au cu ce să se „mândrească”. Aceștia l-au depistat pe Paul N., de 50 de ani, din localitate, care conducea liniștit, deși se afla sub influența alcoolului. Cei cinci s-au ales cu dosar penal.