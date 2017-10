Şoferi, păzea! Acţiune în forţă a poliţiştilor de la Rutieră

1

Propunere

Ar fi interesant cam cati din cei opriti in trafic,cu probleme evidente, sunt in stare sa citeasca fara sa se incurce o fraza,la prima vedere chiar dintr-un ziar.S-ar vedea cam cati n-ar fi de fapt in stare sa citeasca si sa mai si inteleaga regulile cerute pentru obtinerea permisului.Credeti-ma,sunt foarte multi!